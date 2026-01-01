Стали відомі лавреати Шевченківської премії

Володимира Зеленського відбулася церемонія вручення премії Шевченківської премії-2026.



Серед лавреатів - режисер фільму «Ти космос» Павло Остріков, автор документального роману «Радіо «Афродіта» Олег Криштопа та команда, що створила виставковий проєкт «Алла Горська. Боривітер». Про це повідомляє



«Цьогоріч Шевченківська премія особлива через те, що відзначає ювілей – 65 років з дня заснування. Ця премія особлива своєю атмосферою, духом, усім тим, що зараз у повітрі. Усім тим, що довкола нас цими днями. Це дуже справжні, сильні емоції, які об’єднують всю нашу державу», - розповів Зеленський у вступному слові.



Він також висловив вдячність усім митцям і творцям, всім, хто «знаходить в собі силу, натхнення для влучного слова, надихаючих мелодій, хто творить українське, народжує нове, і береже надбання нашого минулого, говорить мовою мистецтва про те, що так близько сьогодні кожному».



А головне, за словами глави держави, що митці говорять про надію, якою сьогодні пронизані кожен твір, кожна пісня, книга виставка. «Те, що ми не віддали цю надію і вибороли цю весну - це спільна заслуга кожного, кожної, наших військових, наших людей, які працюють для держави, всіх, хто береже в собі і своїх дітях українську мову», - наголосив Президент.



Під час урочистої церемонії були оголошені такі лауреати Шевченківської премії 2026:



Проза:



Белянський Павло. Роман «Битись не можна відступити»



Щербак Юрій. Книга «Мертва памʼять. Голоси і крики»



Творче кураторство культурно-мистецьких проектів:



Гаук Тетяна, Грозовська Олена, Кулівник Михайло, Лісова Катерина (куратори виставки), Подольцева Дар’я (дизайнерка виставки). Виставковий проєкт «Алла Горська. Боривітер».



Сахарук Валерій (куратор). Культурно-мистецький проєкт «30х30. Сучасне українське мистецтво».



Концертно-виконавське мистецтво:



Ткач Юлія (диригентка, художня керівниця Академічного хору ім. П. Майбороди Українського радіо). Медіапроєкт «За крок до Перемоги», мистецькі цикли «Постаті», «Зустріч епох», концертні програми та фондові записи 2020-2025 років.



Фотомистецтво: Олена Гром з фотопроєктом «Вкрадена весна».



Публіцистика і журналістика: Криштопа Олег. Документальний роман «Радіо «Афродіта».



Літературознавство і мистецтвознавство:



Авраменко Олеся. Низка мистецтвознавчих науково-популярних творів з авторської серії «Accent» — чотири книги «БІЛОКУР», «ПРИХОДЬКО», «ТІСТОЛ».



Тримбач Сергій. Книга «Іван Миколайчук. Містерії долі».



Театральне мистецтво:



Дмітрієва Оксана (режисерка). Вистави «Вертеп», «Жираф Монс» Харківського державного академічного театру ляльок ім. В.А. Афанасьєва, «Буря» Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької, «Медея» Івано-Франківського національного академічного театру імені Івана Франка.



Кіномистецтво:



Остріков Павло (автор сценарію, режисер). Фільм «Ти – Космос».



Декоративно-прикладне мистецтво:



Мацієвський Ігор (майстер художнього скла). Мистецький проєкт «Народжені у вогні» (серія художніх робіт українського скла).



Візуальні мистецтва:



Білик Назар. «Меморіал українським розвідникам», серії скульптур «Збурений простір», «Сплав».



Загалом номінацій 13. Повний список лауреатів буде оголошено в указі Президента України.



Як повідомлялося, Національна премія імені Тараса Шевченка є найвищою в Україні творчою відзнакою за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва.



Цього року у конкурсі уперше відокремили номінацію «Фотомистецтво». Претендентами на у ній стали Олена Гром з фотопроєктом «Вкрадена весна» та Олександр Чекменьов з фотокнигою «Обличчя війни» (Faces of War).

