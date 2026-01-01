10 березня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження відзначають луцький фотограф,а нині військовий(на фото), міський голова Гороховата ексдепутат Луцької міської радиІменини 10 березня у Віктора, Дениса, Дмитра, Єгора, Анастасії, Галини, Ніки.Вітаємо усіх їх зі святом, бажаємо здоров’я, невичерпної наснаги й життєвих перемог!1865-й – у Перемишлі під час першого на Західній Україні шевченківського концерту відбулося перше публічне виконання пісні "Ще не вмерла Україна" Михайла Вербицького на слова Павла Чубинського, що згодом стала національним гімном.10 березня 1902 року через Маневичі був відкритий рух поїздів.У цей день 1914-го у селі Буяни на Волині народився український шевченкознавець, учасник національно-визвольного руху, політв'язень Микола Куделя.Був членом Організації Українських Націоналістів. 23 червня 1941 року пережив страхіття розстрілу енкаведистами в'язнів Луцької тюрми. Після війни відбував заслання на Колимі.Куделя – відомий в Україні збирач Шевченкіани, організатор музею-світлиці Кобзаря у рідному селі. Численні його статті, дослідження, спогади друкувалися у місцевій пресі, київських журналах.Автор автобіографічних книг «Кобзар у моєму житті» (1998), «Під мурами Луцької тюрми» (2001), «Пекло Колими» (2002).Не стало Миколи Куделі 2004 року.1787 рік – Устим Кармелюк, український народний герой, керівник боротьби селян Поділля проти кріпацтва.10 березня 1945 року побачив світ перший номер іваничівської районної газети «Селянська правда».10 березня 2011-го на 61-му році життя помер відомий на Волині митець, директор Навчально-методичного центру культури Волині, хормейстер, співак Віталій Бобицький.