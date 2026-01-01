Планували на цей тиждень, але відклали: Зеленський назвав причину паузи у переговорах

Черговий раунд тристоронніх переговорів планувався на цей тиждень, проте зустріч відкладається за пропозицією США.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президентаВін розповів про результати своєї зустрічі з переговорною командою України. Обговорювалась наступна зустріч зі США та Росією, яка відкладається через ситуацію на Близькому Сході."Важливо, що фактично 24/7 комунікуємо з американською стороною. Наразі пріоритет партнерів і вся увага - ситуації навколо Ірану, і через це зустріч, яка планувалася на цей тиждень за пропозицією американської сторони відкладається", - йдеться у заяві президента.При цьому Зеленський підкреслив, що Україна готова до зустрічі в будь-який момент у форматі, який "може допомогти й буде реалістичним з точки зору закінчення війни"."Ми бачимо, що росіяни зараз намагаються зманіпулювати ситуацією на Близькому Сході та в регіоні Затоки на користь своєї агресії, а також перетворити удари іранського режиму по сусідах та американських базах фактично на другий фронт російської війни проти України та - ширше - усього Заходу", - наголосив він.Нагадаємо, 6 березня прессекретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що американський президент Дональд Трамп усе ще вірить у можливість досягнення миру в Україні.Крім того, нещодавно спецпредставник Трампа Стів Віткофф теж висловив оптимізм щодо цього питання. За його словами, робота над підсумковим документом триває і нові результати очікуються найближчими тижнями.Зазначимо, кілька днів тому Дональд Трамп сказав, що саме Володимир Зеленський нібито заважає досягненню мирної угоди. За його словами, Україна стрімко втрачає позиції для "торгу", а Кремль нібито готовий до діалогу.