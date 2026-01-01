У місті на Волині призупинили опалення

У Нововолинську тимчасово припинили подачу тепла. Таке рішення прийняли сьогодні, 9 березня, з огляду на суттєве підвищення температури зовнішнього повітря.

Про це повідомили у Нововолинськтеплокомуненерго.

За даними теплопостачальника, поточні погодні умови та середньодобова температура дозволяють тимчасово вимкнути котли без шкоди для комфорту у помешканнях нововолинців. Такий крок допоможе уникнути «перегрівів» та зекономити енергоресурси.

Водночас на підприємстві заспокоюють: це не остаточне завершення опалювального сезону. У разі похолодання подачу теплоносія обіцяють відновити у найкоротші терміни.

