У місті на Волині призупинили опалення
Сьогодні, 21:45
У Нововолинську тимчасово припинили подачу тепла. Таке рішення прийняли сьогодні, 9 березня, з огляду на суттєве підвищення температури зовнішнього повітря.
Про це повідомили у Нововолинськтеплокомуненерго.
За даними теплопостачальника, поточні погодні умови та середньодобова температура дозволяють тимчасово вимкнути котли без шкоди для комфорту у помешканнях нововолинців. Такий крок допоможе уникнути «перегрівів» та зекономити енергоресурси.
Водночас на підприємстві заспокоюють: це не остаточне завершення опалювального сезону. У разі похолодання подачу теплоносія обіцяють відновити у найкоротші терміни.
