Чому не всі пільговики їздять у луцьких тролейбусах безплатно: неочікуване пояснення
Пільговики з інших громад фактично не можуть скористатися правом на безоплатний проїзд у Луцьку. Навіть якщо людина має відповідне посвідчення, цього недостатньо – потрібен ще й пластиковий проїзний, у якому зафіксована пільга. Через це люди, які приїжджають до міста з інших громад, змушені платити за проїзд.

Як пояснив начальник відділу транспорту Луцької міської ради Віктор Главічка у коментарі журналістам сайту «Конкурент», справа у тому, що пільги прив’язані до конкретної територіальної громади.

За його словами, безкоштовний проїзд можливий лише тоді, коли громада, де зареєстрована людина, компенсує перевізнику вартість перевезень.

«Пільга прив’язана до реєстрації у територіальній громаді. Ми зверталися до всіх громад: нехай виділяють кошти, бо це потрібно компенсувати перевізнику. Нехай укладають договори з комунальним підприємством, і ми готові возити пільговиків без проблем», – пояснив він.

Посадовець каже, що механізм працює так: громада має укласти тристоронній договір з перевізником і системою CityCard. Тоді система фіксує кількість поїздок пільговиків, а громада компенсує ці витрати перевізнику.

«СітіКард звітує про кількість перевезених пільговиків, а громада компенсує ці кошти перевізникам. Ці гроші не йдуть у Луцьку громаду – це просто механізм компенсації», – зазначив Главічка.

За його словами, прикладом такої співпраці є Підгайцівська територіальна громада, яка вже оплачує проїзд деяких пільгових категорій своїх жителів у Луцьку.

Тож фактично ситуація виглядає так: якщо громада, де зареєстрований пільговик, не уклала відповідний договір і не виділяє кошти на компенсацію перевезень, скористатися безкоштовним проїздом у Луцьку людина не зможе. Навіть якщо має законне право на пільгу.

Теги: пільговики, тролейбуси, Луцьк, проїзд
