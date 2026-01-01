Чому не всі пільговики їздять у луцьких тролейбусах безплатно: неочікуване пояснення





Як пояснив начальник відділу транспорту Луцької міської ради Віктор Главічка у коментарі журналістам сайту



За його словами, безкоштовний проїзд можливий лише тоді, коли громада, де зареєстрована людина, компенсує перевізнику вартість перевезень.



«Пільга прив’язана до реєстрації у територіальній громаді. Ми зверталися до всіх громад: нехай виділяють кошти, бо це потрібно компенсувати перевізнику. Нехай укладають договори з комунальним підприємством, і ми готові возити пільговиків без проблем», – пояснив він.



Посадовець каже, що механізм працює так: громада має укласти тристоронній договір з перевізником і системою CityCard. Тоді система фіксує кількість поїздок пільговиків, а громада компенсує ці витрати перевізнику.



«СітіКард звітує про кількість перевезених пільговиків, а громада компенсує ці кошти перевізникам. Ці гроші не йдуть у Луцьку громаду – це просто механізм компенсації», – зазначив Главічка.



За його словами, прикладом такої співпраці є Підгайцівська територіальна громада, яка вже оплачує проїзд деяких пільгових категорій своїх жителів у Луцьку.



Тож фактично ситуація виглядає так: якщо громада, де зареєстрований пільговик, не уклала відповідний договір і не виділяє кошти на компенсацію перевезень, скористатися безкоштовним проїздом у Луцьку людина не зможе. Навіть якщо має законне право на пільгу.

