У Луцьку 73-річний майстер створює дерев’яний посуд та човни-каное

Олександр Прохорук працює з деревом. Тут він точить миски, глечики, декоративні фігури і човни-каное.



«Це мій спосіб життя — жити активно і не сидіти без діла після виходу на пенсію», — розповів він



Олександру Прохоруку 73. Працював лікарем-психіатром на Рівненщині. Понад 20 років тому вийшов на пенсію і повернувся до ремесла, яким захоплювався ще змолоду.



Працювати з деревом Олександр вперше спробував ще після школи, коли був робочим на меблевій фабриці. Каже, що навчився швидко та вже за декілька днів виконував роботу нарівні з іншими.



«Мені показали, як тримати інструмент, і сказали вчитись. Через три дні я вже різав деревину і заробляв», — згадує майстер.



Згодом він здобув фах у медицині, проте роботу з деревом не залишав, продовжував виготовляти меблі для власного дому, зокрема двері та шафи, які, до слова, досі слугують родині.



Майстерня



Після виходу на пенсію Олександр придбав невеликий токарний станок і облаштував майстерню.



Каже, що спершу працював на балконі, але через велику кількість пилу вирішив знайти інше місце, і діти допомогли облаштувати окреме приміщення.



Тепер у власній майстерні чоловік проводить щодня по декілька годин. Тут же стоїть старий столярний верстат, який належав ще дідові Олександра Прохорука. Станку понад сто років і він досі робочий.



«Сидіти біля під’їзду й говорити про життя — це не для мене. Я не вмію відпочивати. Для мене найкращий відпочинок — змінити роботу», — сміється він.



Тут щодня він майструє, вигадує нові роботи, готує деревину. Найбільше йому до вподоби працювати з ясеном, горіхом, черешнею. Часто точить вироби із сирого дерева, яке після обробки сушить кілька місяців.



Один глечик чи миска можуть зайняти кілька годин роботи, не рахуючи часу на сушіння.



Найбільш незвичні вироби у майстерні — дерев’яні каное. Їх Олександр майстрував власноруч за кресленнями французького морського архітектора 1940 років, які знайшов в інтернеті. Щоправда, пошуки креслень забрали три роки.



Перше каное зробив для онучки. Човен складається з десятків тонких рейок і важить близько 25 кг. На ньому вже плавали на озері.



Як придбати вироби



Чоловік каже, що працює не заради заробітку. Частину виробів продає, але багато дарує друзям або знайомим.



«Я роблю не на замовлення, а те, що мені подобається. Головне — сам процес. Мене більше тішить, коли комусь це подобається», — говорить майстер.



Попри вік, Олександр продовжує щодня приходити до майстерні й виготовляти нові вироби.



Придбати їх можна за номером телефону: +380 50 579 51 93.

