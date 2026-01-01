Справжня весна: на Волині повітря прогріється до 18° тепла
Сьогодні, 17:07
Упродовж тижня, 9-14 березня, на території Волинської області очікується суха, тепла й сонячна погода зі слабким вітром, котру визначатиме антициклон. Вдень повітря прогріється до 18° тепла.
Про це в коментарі Суспільному розповіла чергова синоптикиня обласного центру з гідрометеорології Надія Голя.
До кінця доби 9 березня в регіоні передбачається невелика хмарність без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Денна температура повітря — 11-16° тепла.
У вівторок, 10 березня, прогнозують невелику хмарність без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря в Луцьку вночі — 0-2° морозу, вдень — 4-16° тепла, по області вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень — 12-17° тепла.
У середу, 11 березня, буде мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень — 12-17° тепла.
У четвер, 12 березня, мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень — 13-18° тепла.
У п'ятницю, 13 березня, передбачається мінлива хмарність без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень — 13-18° тепла.
У суботу, 14 березня, на Волині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень — 13-18° тепла.
