Наздогнали авто та силою забрали військовозобов'язаного: на Волині поліція встановила усіх учасників інциденту з ТЦК
Сьогодні, 16:47
На Волині розпочали кримінальне провадження за фактом інциденту між військовослужбовцями і цивільними.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Конфлікт трапився 8 березня на Камінь-Каширщині. Під час доставлення військовослужбовцями ТЦК та СП військовозобов’язаної особи їх автомобіль наздогнали цивільні та заблокували рух.
Чоловіки розбили скло службового транспортного засобу, нанесли ушкодження військовослужбовцям та силоміць витягли громадянина, який підлягав призову, однак ухилявся від служби.
На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Усіх учасників інциденту встановили, нападники – мешканці Камінь-Каширського району.
Відомості за цим фактом внесені в ЄРДР за ст.114-1 Кримінального Кодексу України: за перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період причетним загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років. Слідство триває, встановлюються всі обставини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Конфлікт трапився 8 березня на Камінь-Каширщині. Під час доставлення військовослужбовцями ТЦК та СП військовозобов’язаної особи їх автомобіль наздогнали цивільні та заблокували рух.
Чоловіки розбили скло службового транспортного засобу, нанесли ушкодження військовослужбовцям та силоміць витягли громадянина, який підлягав призову, однак ухилявся від служби.
На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Усіх учасників інциденту встановили, нападники – мешканці Камінь-Каширського району.
Відомості за цим фактом внесені в ЄРДР за ст.114-1 Кримінального Кодексу України: за перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період причетним загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років. Слідство триває, встановлюються всі обставини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Справжня весна: на Волині повітря прогріється до 18° тепла
Сьогодні, 17:07
Наздогнали авто та силою забрали військовозобов'язаного: на Волині поліція встановила усіх учасників інциденту з ТЦК
Сьогодні, 16:47
Здійснив сотні бойових вильотів: загинув льотчик і командир 39 бригади тактичної авіації Олександр Довгач
Сьогодні, 16:32