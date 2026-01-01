Наздогнали авто та силою забрали військовозобов'язаного: на Волині поліція встановила усіх учасників інциденту з ТЦК

На Волині розпочали кримінальне провадження за фактом іПро це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Конфлікт трапився 8 березня на Камінь-Каширщині. Під час доставлення військовослужбовцями ТЦК та СП військовозобов’язаної особи їх автомобіль наздогнали цивільні та заблокували рух.Чоловіки розбили скло службового транспортного засобу, нанесли ушкодження військовослужбовцям та силоміць витягли громадянина, який підлягав призову, однак ухилявся від служби.На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Усіх учасників інциденту встановили, нападники – мешканці Камінь-Каширського району.Відомості за цим фактом внесені в ЄРДР за ст.114-1 Кримінального Кодексу України: за перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період причетним загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років. Слідство триває, встановлюються всі обставини.