11 держав просять Україну поділитися досвідом перехоплення дронів
Сьогодні, 16:09
Президент України Володимир Зеленський заявив, що 11 країн надіслали Україні запити на допомогу в перехопленні й збитті іранських «шахедів». Серед них — США, країни Європи й сусіди Ірану.
Про це він сказав під час Ставки верховного головнокомандувача, пише Громадське.
За словами Зеленського, на частину запитів Україна вже відповіла «конкретними рішеннями й підтримкою».
«Чітка зацікавленість в українському досвіді захисту життя, відповідних перехоплювачах, системах РЕБ, тренуванні. Україна готова реагувати позитивно на запити тих, хто допомагає нам самим захищати життя українців і незалежність України», — додав президент.
Він зазначив, що РНБО, Генеральний штаб і Сили оборони визначатимуть, на які запити Україна ще може відповісти, щоб не знижувати власної обороноспроможності.
«Пріоритет України чіткий: іранський режим не повинен отримати жодної переваги над захисниками життя, і треба працювати всім разом для відчутної стабілізації як у регіоні, так і на глобальних ринках», — сказав Зеленський.
Президент вказує, що Україна давно пропонує партнерам діяти спільними силами й захищатися від дронів та ракет, і також разом знищувати іранські й російські виробництва зброї. За його словами, кожна точка виробництва «шахедів» відома.
Нагадаємо, що Україна вже направила команду експертів разом із безпілотниками-перехоплювачами для захисту військових баз США в Йорданії.
Зеленський тоді сказав, що Київ запропонував країнам Близького Сходу обміняти свої безпілотники-перехоплювачі на потужніші системи, необхідні Україні для боротьби з російськими балістичними ракетами. Україна також заявила, що допоможе країнам Близького Сходу в обмін на дипломатичну допомогу в підштовхуванні росії до припинення вогню.
CNN писало, що на закритому брифінгу міністр оборони США Піт Гегсет і голова Об'єднаного комітету начальників штабів, генерал Ден Кейн, визнали, що іранські дрони створюють більшу проблему, ніж очікувалося, і що американська протиповітряна оборона не може перехопити їх усі.
Тим часом Financial Times повідомляло, що США й щонайменше одна країна Перської затоки ведуть переговори про купівлю українських дронів-перехоплювачів для захисту від «шахедів».
5 березня Володимир Зеленський підтвердив, що Україна отримала від Сполучених Штатів запит на допомогу в захисті від іранських ударних дронів типу Shahed на Близькому Сході. Він доручив «надати необхідні засоби й забезпечити присутність українських спеціалістів».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це він сказав під час Ставки верховного головнокомандувача, пише Громадське.
За словами Зеленського, на частину запитів Україна вже відповіла «конкретними рішеннями й підтримкою».
«Чітка зацікавленість в українському досвіді захисту життя, відповідних перехоплювачах, системах РЕБ, тренуванні. Україна готова реагувати позитивно на запити тих, хто допомагає нам самим захищати життя українців і незалежність України», — додав президент.
Він зазначив, що РНБО, Генеральний штаб і Сили оборони визначатимуть, на які запити Україна ще може відповісти, щоб не знижувати власної обороноспроможності.
«Пріоритет України чіткий: іранський режим не повинен отримати жодної переваги над захисниками життя, і треба працювати всім разом для відчутної стабілізації як у регіоні, так і на глобальних ринках», — сказав Зеленський.
Президент вказує, що Україна давно пропонує партнерам діяти спільними силами й захищатися від дронів та ракет, і також разом знищувати іранські й російські виробництва зброї. За його словами, кожна точка виробництва «шахедів» відома.
Нагадаємо, що Україна вже направила команду експертів разом із безпілотниками-перехоплювачами для захисту військових баз США в Йорданії.
Зеленський тоді сказав, що Київ запропонував країнам Близького Сходу обміняти свої безпілотники-перехоплювачі на потужніші системи, необхідні Україні для боротьби з російськими балістичними ракетами. Україна також заявила, що допоможе країнам Близького Сходу в обмін на дипломатичну допомогу в підштовхуванні росії до припинення вогню.
CNN писало, що на закритому брифінгу міністр оборони США Піт Гегсет і голова Об'єднаного комітету начальників штабів, генерал Ден Кейн, визнали, що іранські дрони створюють більшу проблему, ніж очікувалося, і що американська протиповітряна оборона не може перехопити їх усі.
Тим часом Financial Times повідомляло, що США й щонайменше одна країна Перської затоки ведуть переговори про купівлю українських дронів-перехоплювачів для захисту від «шахедів».
5 березня Володимир Зеленський підтвердив, що Україна отримала від Сполучених Штатів запит на допомогу в захисті від іранських ударних дронів типу Shahed на Близькому Сході. Він доручив «надати необхідні засоби й забезпечити присутність українських спеціалістів».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Наздогнали авто та силою забрали військовозобов'язаного: на Волині поліція встановила усіх учасників інциденту з ТЦК
Сьогодні, 16:47
Здійснив сотні бойових вильотів: загинув льотчик і командир 39 бригади тактичної авіації Олександр Довгач
Сьогодні, 16:32
11 держав просять Україну поділитися досвідом перехоплення дронів
Сьогодні, 16:09