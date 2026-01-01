11 держав просять Україну поділитися досвідом перехоплення дронів

Володимир Зеленський заявив, що 11 країн надіслали Україні запити на допомогу в перехопленні й збитті іранських «шахедів». Серед них — США, країни Європи й сусіди Ірану.



Про це він сказав під час Ставки верховного головнокомандувача, пише



За словами Зеленського, на частину запитів Україна вже відповіла «конкретними рішеннями й підтримкою».



«Чітка зацікавленість в українському досвіді захисту життя, відповідних перехоплювачах, системах РЕБ, тренуванні. Україна готова реагувати позитивно на запити тих, хто допомагає нам самим захищати життя українців і незалежність України», — додав президент.



Він зазначив, що РНБО, Генеральний штаб і Сили оборони визначатимуть, на які запити Україна ще може відповісти, щоб не знижувати власної обороноспроможності.



«Пріоритет України чіткий: іранський режим не повинен отримати жодної переваги над захисниками життя, і треба працювати всім разом для відчутної стабілізації як у регіоні, так і на глобальних ринках», — сказав Зеленський.



Президент вказує, що Україна давно пропонує партнерам діяти спільними силами й захищатися від дронів та ракет, і також разом знищувати іранські й російські виробництва зброї. За його словами, кожна точка виробництва «шахедів» відома.



Нагадаємо, що Україна вже направила команду експертів разом із безпілотниками-перехоплювачами для захисту військових баз США в Йорданії.



Зеленський тоді сказав, що Київ запропонував країнам Близького Сходу обміняти свої безпілотники-перехоплювачі на потужніші системи, необхідні Україні для боротьби з російськими балістичними ракетами. Україна також заявила, що допоможе країнам Близького Сходу в обмін на дипломатичну допомогу в підштовхуванні росії до припинення вогню.



CNN писало, що на закритому брифінгу міністр оборони США Піт Гегсет і голова Об'єднаного комітету начальників штабів, генерал Ден Кейн, визнали, що іранські дрони створюють більшу проблему, ніж очікувалося, і що американська протиповітряна оборона не може перехопити їх усі.



Тим часом Financial Times повідомляло, що США й щонайменше одна країна Перської затоки ведуть переговори про купівлю українських дронів-перехоплювачів для захисту від «шахедів».



5 березня Володимир Зеленський підтвердив, що Україна отримала від Сполучених Штатів запит на допомогу в захисті від іранських ударних дронів типу Shahed на Близькому Сході. Він доручив «надати необхідні засоби й забезпечити присутність українських спеціалістів».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

