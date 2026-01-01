Луцьк - у скорботі: поховали двох воїнів, які загинули від російських куль

Сьогодні у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відспівали військовослужбовців Андрія Міщука та Андрія Смалюка, які загинули від ворожих куль, боронячи Україну на фронті.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Міщук Андрій Дмитрович (15.10.1973 року народження) загинув 11 червня 2025 року в районі населеного пункту Яблунівка Донецької області, а Смалюк Андрій Юрійович (14.09.1988 року народження) — 23 лютого 2026 року в районі населеного пункту Різдвянка Запорізької області.

Провести Героїв в останню дорогу прийшли родичі, побратими, Луцький міський голова Ігор Поліщук, а також чимало лучан.

Поховали Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
