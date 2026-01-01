Індексація пенсій: наскільки зростуть виплати у волинян з 1 березня

Про проведення індексації з 1 березня 2026 року в інтерв'ю Суспільному. Луцьк розповіла заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській областіНа Волині з 1 березня проіндексовано пенсії для 254,2 тисяч осіб, з них підвищення отримали 240,6 тисячі пенсіонерів. Середній розмір зростання виплат становить 568,84 грн, а додаткова щомісячна потреба на фінансування проіндексованих пенсій — 136,9 млн грн.Чергова щорічна індексація проведена відповідно до постанови №236, ухваленої 25 лютого 2026 року Кабінет Міністрів України, і відбулася в автоматичному режимі без необхідності звернення громадян до сервісних центрів.У 2026 році коефіцієнт індексації становить 1,121, або 12,1%. Цей показник визначено за формулою, яка враховує 50% рівня інфляції за 2025 рік (8,0%) та 50% темпу зростання середньої заробітної плати за 2023–2025 роки (16,11%). У результаті показник середньої заробітної плати, який застосовується для обчислення пенсій, зріс із 8 913,83 грн до 9 992,40 грн.Індексація поширюється на пенсії, призначені до 31 грудня 2025 року. Йдеться про пенсіонерів загальної системи, військових пенсіонерів, осіб з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, отримувачів пенсій за особливі заслуги, а також тих, хто отримує виплати за спеціальними законами (окрім суддів і прокурорів).Окремо заступник начальника Головного управління звернула увагу на застосування різних коефіцієнтів залежно від року призначення пенсії. Для пенсій, призначених до 2021 року, застосовано повний коефіцієнт 1,121 (12,1%).Для пенсій 2021–2025 років передбачено понижені коефіцієнти: 1,061 — для 2021–2022 років; 1,048 — для 2023 року; 1,036 — для 2024 року; 1,024 — для 2025 року. Пенсії, призначені у 2026 році, індексації не підлягають.Ірина Бачурна підкреслила, що на коефіцієнт 1,121 також збільшено військові пенсії за вислугу років, по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника; мінімальні розміри військових і «чорнобильських» пенсій по інвалідності; пенсії за особливі заслуги борцям за незалежність України; виплати державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування, народним депутатам та науковцям.Як було наголошено, індексація проведена лише до основного розміру пенсії без урахування доплат і надбавок. Розмір підвищення визначався індивідуально — не менше 100 грн і не більше 2 595 грн. При цьому максимальний розмір пенсійної виплати після перерахунку (з урахуванням усіх доплат) не може перевищувати 25 950 грн.Говорячи про додаткові соціальні гарантії, спікерка наголосила, що у 2026 році встановлено гарантовані мінімальні розміри пенсійних виплат. Особи віком 65 років і старші, які не працюють та мають повний страховий стаж (35 років для чоловіків і 30 років для жінок), отримуватимуть не менше 4 213 грн, що на 455 грн більше, ніж торік.Такий самий мінімум встановлено для осіб віком 80+ років за наявності 25/20 років стажу. Для громадян віком 70–80 років із повним стажем мінімальна виплата становить 4 050 грн, для осіб до 70 років із повним стажем та людей з інвалідністю І групи — 3 725 грн, для інших непрацюючих пенсіонерів — 3 406 грн.Щодо результатів індексації пенсій на Волині, то її проведено для 254,2 тис. осіб — майже 95% від загальної кількості (станом на березень 2026 року в області на обліку перебуває 257,6 тис. пенсіонерів). Підвищення отримали 240,6 тис. пенсіонерів. Середній розмір підвищення становить 568,84 грн.Також, на коефіцієнт 1,121 у березні буде перераховано щомісячні страхові виплати потерпілим від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.До слова, з 1 квітня буде проведено автоматичний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам, які після призначення або попереднього перерахунку набули не менше 24 місяців страхового стажу.