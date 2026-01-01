Паралімпіада- 2026: спортсмен з Волині виборов бронзову медаль

Дмитро Суярко виборов бронзову медаль на 14 зимових Паралімпійських іграх.



Про це пише



Нагороду він здобув в індивідуальній гонці з парабіатлону серед чоловіків з порушеннями зору. Разом із гайдом Олександром Ніконовичем спортсмен фінішував третім серед 13 учасників фінального забігу, зазначають у Волинській обласній раді.



Дмитро Суярко — майстер спорту міжнародного класу з біатлону та лижних перегонів. У 2023 році він переїхав до Ковеля як вимушений переселенець із Чернігівщини і відтоді представляє Волинь.



Спортсмен має значні досягнення на міжнародній арені. Він — чемпіон світу 2019 року в лижній естафеті 4×2,5 км, а також призер чемпіонатів світу з лижних перегонів і біатлону.



На зимових Паралімпійських іграх 2022 року Дмитро Суярко здобув золоту медаль у лижній естафеті 4×2,5 км, бронзу в лижних перегонах на дистанції 10 км та ще дві бронзові нагороди з біатлону на дистанціях 7,5 і 10 км.



Паралімпіада 2026 стала для нього вже третьою у кар’єрі. Тренує спортсмена викладач обласної дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю Роман Андрійчук.



Окрім Дмитра Суярка, до складу національної збірної України на 14 зимових Паралімпійських іграх увійшли ще п’ятеро спортсменів із Волині:



заслужена майстриня спорту України з лижних перегонів, майстриня спорту України міжнародного класу з біатлону Богдана Конашук;



майстриня спорту України з парабіатлону, кандидатка у майстри спорту України з паралижних перегонів Ілона Варковець (Казік);



кандидатка у майстри спорту України з парабіатлону Романа Лобашева;



майстер спорту України з парагірськолижного спорту Максим Гелюта;



Анатолій Жумік — ветеран війни, який після поранення обрав шлях великого спорту (паралижні перегони та парабіатлон), дебютував у 2024 році, учасник чемпіонату світу та етапів Кубка світу.

