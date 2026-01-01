Дитина була сама на зупинці та плакала: на Волині загубився хлопчик
Сьогодні, 13:49
Сьогодні патрульні отримали повідомлення від небайдужого громадянина, який помітив на зупинці громадського транспорту біля залізничного вокзалу розгубленого хлопчика. Дитина була сама та плакала.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Інспектори оперативно прибули на місце, заспокоїли малого та поспілкувалися з ним. Хлопчик розповів, що гуляв у парку з родичкою, але під час гри на майданчику відійшов далі й загубився.
Патрульні з’ясували, де проживає дитина, після чого відвезли її додому та передали рідним. На щастя, ця історія завершилася добре — маленький мандрівник знову поруч зі своїми близькими.
"Дякуємо небайдужому громадянину, який не пройшов повз та повідомив про ситуацію", - зазначають у патрульній поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Інспектори оперативно прибули на місце, заспокоїли малого та поспілкувалися з ним. Хлопчик розповів, що гуляв у парку з родичкою, але під час гри на майданчику відійшов далі й загубився.
Патрульні з’ясували, де проживає дитина, після чого відвезли її додому та передали рідним. На щастя, ця історія завершилася добре — маленький мандрівник знову поруч зі своїми близькими.
"Дякуємо небайдужому громадянину, який не пройшов повз та повідомив про ситуацію", - зазначають у патрульній поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Паралімпіада- 2026: спортсмен з Волині виборов бронзову медаль
Сьогодні, 14:12
Дитина була сама на зупинці та плакала: на Волині загубився хлопчик
Сьогодні, 13:49
В Ощадбанку стався збій
Сьогодні, 12:59
Будівництво укриттів відтепер є обов’язковим для нових будинків: Зеленський підписав закон
Сьогодні, 12:10