Дитина була сама на зупинці та плакала: на Волині загубився хлопчик
Сьогодні патрульні отримали повідомлення від небайдужого громадянина, який помітив на зупинці громадського транспорту біля залізничного вокзалу розгубленого хлопчика. Дитина була сама та плакала.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Інспектори оперативно прибули на місце, заспокоїли малого та поспілкувалися з ним. Хлопчик розповів, що гуляв у парку з родичкою, але під час гри на майданчику відійшов далі й загубився.

Патрульні з’ясували, де проживає дитина, після чого відвезли її додому та передали рідним. На щастя, ця історія завершилася добре — маленький мандрівник знову поруч зі своїми близькими.

"Дякуємо небайдужому громадянину, який не пройшов повз та повідомив про ситуацію", - зазначають у патрульній поліції.

Теги: Волинь, патрульні, хлопчик
