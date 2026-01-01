Як працює детектор брехні у Луцьку та чи можна його обдурити. ВІДЕО





Як працює детектор брехні, хто може проходити тестування та чи реально його обдурити — Вадим Грачук.



Що вимірює поліграф



Поліграф — це інструментальний спосіб виявлення нещирості, який фіксує психофізіологічні реакції організму під час відповіді на запитання.



"Емоційна напруга, простими словами — це стрес. Він виникає у момент, коли людина приймає рішення говорити неправду", — пояснює Вадим Грачук.



За його словами, апарат фіксує чотири групи показників:



дихання (грудне та черевне);



серцево-судинні реакції (артеріальний тиск, пульс, розширення судин);



рухову активність (за допомогою датчиків тремору);



шкірно-гальванічну реакцію — зміни провідності шкіри через потовиділення.



Навіть якщо людині здається, що долоні сухі, під час стресу кількість поту збільшується — і ці зміни фіксує апарат.



З якого віку можна проходити тестування



Загальне правило — з 18 років. У поодиноких випадках, зокрема під час кримінальних розслідувань, тестують неповнолітніх від 14 років.



Водночас є категорії людей, яким проходити поліграф не рекомендують:



люди з гострими серцевими захворюваннями;



особи із серйозними психічними розладами (наприклад, епілепсією);

вагітні жінки;



неповнолітні через незавершене формування нервової системи.



Також на результат можуть вплинути температура, ГРВІ, втома чи прийом медикаментів.



Чи існує похибка



За словами поліграфолога, сам прилад не має похибки, якщо технічно справний та сертифікований.



"Поліграф — це інструмент. Він показує те, що видає ваш організм. Похибка можлива лише на етапі інтерпретації результатів і залежить від професіоналізму спеціаліста", — каже Вадим Грачук.



Чи можна обдурити поліграф



Обдурити сам прилад неможливо, переконаний поліграфолог. Водночас люди іноді намагаються протидіяти процедурі — рухаються, змінюють дихання або приходять у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.



"Якщо людина свідомо намагається протидіяти, це фіксується окремо у висновку", — зазначає він.



За його словами, навіть прийом заспокійливих препаратів не гарантує “блокування” реакцій, адже нервова система в кожного реагує по-різному.



Що таке контрольні запитання



Під час тестування використовують контрольні запитання — вони не стосуються безпосередньо теми перевірки, але є емоційно значущими для людини. Реакцію на них порівнюють із реакцією на основні запитання.



Наприклад, якщо тестування стосується розголошення конфіденційної інформації, контрольним може бути питання про вчинок у дитинстві, який викликає сором. Це допомагає визначити, яка реакція є сильнішою.



Де в Україні використовують поліграф



До повномасштабного вторгнення поліграф найчастіше застосовували у приватному та державному секторах — зокрема під час прийому на роботу.



Після 2022 року сфера використання розширилась. За словами Вадима Грачука, поліграф застосовують:



на оборонних підприємствах;



у військовій сфері;



під час перевірок осіб, які перебували в окупації;



у бізнесі;



у сімейних спорах.



Також професія поліграфолога внесена до державного реєстру професій.



Поради тим, хто вперше йде на поліграф



Поліграфолог радить не хвилюватися і пам’ятати, що це не допит, а добровільна процедура, більше схожа на інтерв’ю.



Серед рекомендацій:



не вживати каву та стимулятори перед тестуванням;



не намагатися шукати способи обману поліграфа;



перевіряти кваліфікацію спеціаліста;



бути щирими у відповідях.



"Правда завжди рано чи пізно стає відомою", — підсумовує Вадим Грачук.

