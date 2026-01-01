В Ощадбанку стався збій

В Ощадбанку стався збій
Зранку на серверах Ощадбанку спрацювали захисні протоколи через підозру хакерської атаки. У найближчу годину усі онлайн-сервіси повинні відновити роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Ощадбанку.

"Сьогодні, 9 березня, близько 10-ї години ранку спрацювали протоколи безпеки Ощадного банку через підозру у здійсненні DDoS-атаки. Через це сервери банку були тимчасово відключені", - заявили у "Ощадбанку".

Зазначається, що триває технічна перевірка всіх систем, протягом найближчої години всі електронні послуги мають бути відновлені в повному обсязі.

"Перепрошуємо за незручності. Працюємо заради вашої безпеки", - додали у прес-службі банку.

Оновлення сервісів Ощадбанку

Нагадаємо, раніше Ощадбанк запровадив низку оновлень для клієнтів. Тепер можна перевипустити картку у цифровому форматі без пластику, а преміальні Visa Platinum та Visa Infinite оформлюватимуться у гривні, доларах і євро.

Також ми писали, що Ощадбанк представив оновлену кредитну картку "Моя кредитка" та пояснив, хто може її оформити і які переваги вона має.

Окрім того, повідомлялось, що термін дії платіжних карток "Ощадбанку" автоматично продовжили до 30 червня 2026 року. Йдеться про картки, строк дії яких сплив починаючи з лютого 2022 року.

Також Ощадбанк розпочав новий проект із запуску власного варіанту штучного інтелекту для спілкування з людьми. У рамках цього українців попросили допомогти вибрати найкращого ШІ-консультанта.

