Будівництво укриттів відтепер є обов’язковим для нових будинків: Зеленський підписав закон





Про це повідомила пресслужба Верховної Ради, пише



Документ також запроваджує створення мережі сучасних центрів безпеки в громадах та інтегрує схеми захисних споруд безпосередньо в містобудівну документацію.



Крім того, закон має:



уточнити повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сферах цивільного захисту та містобудування;



інтегрувати питання формування фонду захисних споруд цивільного захисту до містобудівної документації на всіх рівнях;



створити правові засади для розбудови мережі центрів та класів безпеки.



Що з укриттями в Україні?



Станом на листопад 2025 року МВС повідомляло, що в Україні загалом налічується майже 62 тисячі укриттів, які можуть вмістити лише половину населення держави.



«Це багато, але недостатньо. Вони можуть вмістити лише половину населення нашої держави. Особливо це відчувається у прифронтових регіонах», — сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.



МВС, Міністерство розвитку громад і територій, МЗС, Мінекономіки, МОЗ, МОН і Державна служба з надзвичайних ситуацій розробили стратегію розвитку фонду захисних споруд до 2034 року.



Передусім укриття мають забезпечити в установах освіти, лікарнях тощо. Але ключові цілі стратегії включають укриття для всіх категорій населення, запуск українського виробництва обладнання для захисних споруд і мобільних укриттів, формування культури безпеки населення тощо.

