Будівництво укриттів відтепер є обов’язковим для нових будинків: Зеленський підписав закон
Президент Володимир Зеленський підписав закон, за яким будівництво укриттів є обов’язковим для всіх нових житлових та інфраструктурних об’єктів.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради, пише Громадське.

Документ також запроваджує створення мережі сучасних центрів безпеки в громадах та інтегрує схеми захисних споруд безпосередньо в містобудівну документацію.

Крім того, закон має:

уточнити повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сферах цивільного захисту та містобудування;

інтегрувати питання формування фонду захисних споруд цивільного захисту до містобудівної документації на всіх рівнях;

створити правові засади для розбудови мережі центрів та класів безпеки.

Що з укриттями в Україні?

Станом на листопад 2025 року МВС повідомляло, що в Україні загалом налічується майже 62 тисячі укриттів, які можуть вмістити лише половину населення держави.

«Це багато, але недостатньо. Вони можуть вмістити лише половину населення нашої держави. Особливо це відчувається у прифронтових регіонах», — сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

МВС, Міністерство розвитку громад і територій, МЗС, Мінекономіки, МОЗ, МОН і Державна служба з надзвичайних ситуацій розробили стратегію розвитку фонду захисних споруд до 2034 року.

Передусім укриття мають забезпечити в установах освіти, лікарнях тощо. Але ключові цілі стратегії включають укриття для всіх категорій населення, запуск українського виробництва обладнання для захисних споруд і мобільних укриттів, формування культури безпеки населення тощо.

