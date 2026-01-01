Підтвердили загибель воїна з Волині Юрія Кравчука, який понад рік вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 11:08
Сумна звістка знову сколихнула Голобську громаду.
"З глибоким сумом повідомляємо, що 5 березня 2026 року підтвердилася загибель нашого земляка Юрія Кравчука. Житель с. Борщівка вважався зниклим безвісти з 10 січня 2025 року", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що про дату та час поховання повідомлять додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
"З глибоким сумом повідомляємо, що 5 березня 2026 року підтвердилася загибель нашого земляка Юрія Кравчука. Житель с. Борщівка вважався зниклим безвісти з 10 січня 2025 року", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що про дату та час поховання повідомлять додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Будівництво укриттів відтепер є обов’язковим для нових будинків: Зеленський підписав закон
Сьогодні, 12:10
Підтвердили загибель воїна з Волині Юрія Кравчука, який понад рік вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 11:08