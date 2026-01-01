Підтвердили загибель воїна з Волині Юрія Кравчука, який понад рік вважався зниклим безвісти





"З глибоким сумом повідомляємо, що 5 березня 2026 року підтвердилася загибель нашого земляка Юрія Кравчука. Житель с. Борщівка вважався зниклим безвісти з 10 січня 2025 року", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що про дату та час поховання повідомлять додатково.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

