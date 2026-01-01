Пожежі сухої трави на Волині протягом тижня охопили 16 гектарів, - ДСНС

Протягом минулого тижня на Волині виникло 23 пожежі сухої трави. Усі спровоковані необережністю громадян з вогнем.

Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.

Упродовж 2-8 березня в області зареєстровано 23 пожежі сухої трави та чагарників на площі майже 16 гектарів:

• У Ковельському районі: 14 пожеж (9,39 га).
• У Камінь-Каширському районі – 4 пожежі (4,5 га).
• У Володимирському – 3 пожежі (1,12 га).
• У Луцькому районі – 2 пожежі (0,8 га).

Усі загоряння ліквідовані рятувальниками. Це десятки виїздів, техніка, люди, які зупиняли вогонь, що хтось свідомо пустив по сухій рослинності.

