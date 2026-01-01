Схема для ухилянтів: БПЛА у столичному виші розробляли агроном і стоматолог
Сьогодні, 10:49
Працівники ДБР викрили на Київщині діяльність групи осіб, які організували схему ухилення від мобілізації та привласнення бюджетних коштів у одному з державних університетів Києва.
До оборудки були причетні двоє підприємців та посадовець навчального закладу, повідомляє ДБР.
Учасники групи підшукували військовозобов’язаних чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації, та оформлювали їх на посади наукових працівників університету. Формально вони входили до творчого колективу, який нібито працював над проєктом зі створення безпілотних літальних апаратів.
Насправді жодних досліджень ці люди не проводили. Серед «науковців» були агроном, стоматолог, працівник СТО та інші особи, які не мали жодного відношення до наукової діяльності.
Лише за пів року учасники схеми допомогли уникнути мобілізації щонайменше 14 особам. Вартість таких «послуг» становила від 1,5 до 4 тис. доларів США з людини.
Наразі чотирьом фігурантам повідомлено про підозру у службовому підробленні та заволодінні коштами університету, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України).
Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
До оборудки були причетні двоє підприємців та посадовець навчального закладу, повідомляє ДБР.
Учасники групи підшукували військовозобов’язаних чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації, та оформлювали їх на посади наукових працівників університету. Формально вони входили до творчого колективу, який нібито працював над проєктом зі створення безпілотних літальних апаратів.
Насправді жодних досліджень ці люди не проводили. Серед «науковців» були агроном, стоматолог, працівник СТО та інші особи, які не мали жодного відношення до наукової діяльності.
Лише за пів року учасники схеми допомогли уникнути мобілізації щонайменше 14 особам. Вартість таких «послуг» становила від 1,5 до 4 тис. доларів США з людини.
Наразі чотирьом фігурантам повідомлено про підозру у службовому підробленні та заволодінні коштами університету, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України).
Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Підтвердили загибель воїна з Волині Юрія Кравчука, який понад рік вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 11:08
Схема для ухилянтів: БПЛА у столичному виші розробляли агроном і стоматолог
Сьогодні, 10:49
Єдиний шанс на життя: однорічна дівчинка з Волині бореться зі смертельним захворюванням
Сьогодні, 10:31