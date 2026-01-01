Волинь у вогні: у регіоні через паліїв сухостою масово виникають пожежі
Сьогодні, 10:14
Лише вчора, 8 березня, на Волині виникло вісім пожеж, пов’язані із займанням сухостою.
Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС в області.
«Неділя. День, коли для багатьох є нагода перепочити або просто спокійно прожити вихідний. А для рятувальників день перетворився на низку виїздів через підпали сухої трави», - йдеться у повідомленні.
Ось як розгорталася хроніка викликів на лінію 101 лише за кілька післяобідніх годин:
• 13:17 — горить суха трава у с. Скулин на Ковельщині.
• 13:43 — с. Любитів Ковельського району.
• 15:46 — с. Витуле Любешівської громади.
• 16:11 — за с. Римачі на Ковельщині.
• 17:09 — сухостій і чагарники на дачному масиві на околиці Ковеля.
• 17:33 — с. Колодяжне Ковельського району.
• 18:33 — приватний житловий сектор у Нововолинську.
• 19:05 — поблизу с. Гірники на Ратнівщині.
На місцях працювали рятувальники та місцеві пожежні команди. Обійшлося без жертв.
«Жодна пожежа не виникла сама по собі, причина не нова — необережне поводження громадян з вогнем. Тобто це чийсь свідомий або дуже бездумний крок», - зазначають рятувальники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС в області.
«Неділя. День, коли для багатьох є нагода перепочити або просто спокійно прожити вихідний. А для рятувальників день перетворився на низку виїздів через підпали сухої трави», - йдеться у повідомленні.
Ось як розгорталася хроніка викликів на лінію 101 лише за кілька післяобідніх годин:
• 13:17 — горить суха трава у с. Скулин на Ковельщині.
• 13:43 — с. Любитів Ковельського району.
• 15:46 — с. Витуле Любешівської громади.
• 16:11 — за с. Римачі на Ковельщині.
• 17:09 — сухостій і чагарники на дачному масиві на околиці Ковеля.
• 17:33 — с. Колодяжне Ковельського району.
• 18:33 — приватний житловий сектор у Нововолинську.
• 19:05 — поблизу с. Гірники на Ратнівщині.
На місцях працювали рятувальники та місцеві пожежні команди. Обійшлося без жертв.
«Жодна пожежа не виникла сама по собі, причина не нова — необережне поводження громадян з вогнем. Тобто це чийсь свідомий або дуже бездумний крок», - зазначають рятувальники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Єдиний шанс на життя: однорічна дівчинка з Волині бореться зі смертельним захворюванням
Сьогодні, 10:31
Волинь у вогні: у регіоні через паліїв сухостою масово виникають пожежі
Сьогодні, 10:14
На Волині провели навчання від ССО: деталі
Сьогодні, 09:41