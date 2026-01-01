Волинь у вогні: у регіоні через паліїв сухостою масово виникають пожежі

Волинь у вогні: у регіоні через паліїв сухостою масово виникають пожежі
Лише вчора, 8 березня, на Волині виникло вісім пожеж, пов’язані із займанням сухостою.

Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС в області.

«Неділя. День, коли для багатьох є нагода перепочити або просто спокійно прожити вихідний. А для рятувальників день перетворився на низку виїздів через підпали сухої трави», - йдеться у повідомленні.

Ось як розгорталася хроніка викликів на лінію 101 лише за кілька післяобідніх годин:

• 13:17 — горить суха трава у с. Скулин на Ковельщині.
• 13:43 — с. Любитів Ковельського району.
• 15:46 — с. Витуле Любешівської громади.
• 16:11 — за с. Римачі на Ковельщині.
• 17:09 — сухостій і чагарники на дачному масиві на околиці Ковеля.
• 17:33 — с. Колодяжне Ковельського району.
• 18:33 — приватний житловий сектор у Нововолинську.
• 19:05 — поблизу с. Гірники на Ратнівщині.

На місцях працювали рятувальники та місцеві пожежні команди. Обійшлося без жертв.

«Жодна пожежа не виникла сама по собі, причина не нова — необережне поводження громадян з вогнем. Тобто це чийсь свідомий або дуже бездумний крок», - зазначають рятувальники.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: пожежа, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відоме ім’я депутата Волинської обласної ради, якому вручили підозру за службову недбалість
У міського голови Ківерців Олександра Ковальчука проходять обшуки. ВІДЕО
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Схема для ухилянтів: БПЛА у столичному виші розробляли агроном і стоматолог
Сьогодні, 10:49
Єдиний шанс на життя: однорічна дівчинка з Волині бореться зі смертельним захворюванням
Сьогодні, 10:31
Волинь у вогні: у регіоні через паліїв сухостою масово виникають пожежі
Сьогодні, 10:14
На Волині люди на 7 авто наздогнали машину ТЦК та силоміць «звільнили» чоловіка
Сьогодні, 10:00
На Волині провели навчання від ССО: деталі
Сьогодні, 09:41
Медіа
відео
1/8