Волинь у вогні: у регіоні через паліїв сухостою масово виникають пожежі

Лише вчора, 8 березня, на Волині, пов’язані із займанням сухостою.Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС в області.«Неділя. День, коли для багатьох є нагода перепочити або просто спокійно прожити вихідний. А для рятувальників день перетворився на низку виїздів через підпали сухої трави», - йдеться у повідомленні.Ось як розгорталася хроніка викликів на лінію 101 лише за кілька післяобідніх годин:• 13:17 — горить суха трава у с. Скулин на Ковельщині.• 13:43 — с. Любитів Ковельського району.• 15:46 — с. Витуле Любешівської громади.• 16:11 — за с. Римачі на Ковельщині.• 17:09 — сухостій і чагарники на дачному масиві на околиці Ковеля.• 17:33 — с. Колодяжне Ковельського району.• 18:33 — приватний житловий сектор у Нововолинську.• 19:05 — поблизу с. Гірники на Ратнівщині.На місцях працювали рятувальники та місцеві пожежні команди. Обійшлося без жертв.«Жодна пожежа не виникла сама по собі, причина не нова — необережне поводження громадян з вогнем. Тобто це чийсь свідомий або дуже бездумний крок», - зазначають рятувальники.