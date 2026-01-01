На Волині провели навчання від ССО: деталі

На Волині провели навчання від ССО: деталі
На Волині 30 студентів та студенток Волинського національного університету долучилися до спеціалізованого військово-патріотичного вишколу “Воїн-Вовкулака” імені полковника УПА Петра Олійника. Навчання відбувалося під патронатом Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Про це повідомляє Суспільне.

Вишкіл тривав 3 дні і відбувся в рамках підготовки громадян до національного спротиву, розповів представник Сил спеціальних операцій "Сірий".

На участь у військово-патріотичному вишколі зголосилися студенти першого та другого курсів ВНУ.

Впродовж трьох днів інструктори з бойових підрозділів Руху опору навчали студентів тактичної медицини, тактики малих груп, мінної безпеки, основ управління БпЛА та орієнтуванню на місцевості.

У фінальний день вишколу для студентів провели тактичну гру “ГЕОКЕШИНГ” з пошуку схованок за допомогою GPS-навігації. Зі слів преставника Сил спеціальних організацій, ця гра розвиває логічне мислення, вміння розгадувати загадки, аналізувати об'єкти, приймати рішення в умовах обмеженої інформації.

Після завершення вишколу кожен учасник отримав сертифікат про проходження навчання.

Як додав представник ССО "Сірий", найвитриваліші учасники вишколу були запрошені до участі у наступних етапах поглибленої підготовки.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ССО, ЗСУ, наближають перемогу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відоме ім’я депутата Волинської обласної ради, якому вручили підозру за службову недбалість
У міського голови Ківерців Олександра Ковальчука проходять обшуки. ВІДЕО
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинь у вогні: у регіоні через паліїв сухостою масово виникають пожежі
Сьогодні, 10:14
На Волині люди на 7 авто наздогнали машину ТЦК та силоміць «звільнили» чоловіка
Сьогодні, 10:00
На Волині провели навчання від ССО: деталі
Сьогодні, 09:41
Сьогодні у Луцьку прощатимуться з двома воїнами, які загинули у бою за Україну
Сьогодні, 09:24
Волинян закликають гідно зустріти Героя Романа Бобицького
Сьогодні, 09:18
Медіа
відео
1/8