На Волині провели навчання від ССО: деталі





Про це повідомляє



Вишкіл тривав 3 дні і відбувся в рамках підготовки громадян до національного спротиву, розповів представник Сил спеціальних операцій "Сірий".



На участь у військово-патріотичному вишколі зголосилися студенти першого та другого курсів ВНУ.



Впродовж трьох днів інструктори з бойових підрозділів Руху опору навчали студентів тактичної медицини, тактики малих груп, мінної безпеки, основ управління БпЛА та орієнтуванню на місцевості.



У фінальний день вишколу для студентів провели тактичну гру “ГЕОКЕШИНГ” з пошуку схованок за допомогою GPS-навігації. Зі слів преставника Сил спеціальних організацій, ця гра розвиває логічне мислення, вміння розгадувати загадки, аналізувати об'єкти, приймати рішення в умовах обмеженої інформації.



Після завершення вишколу кожен учасник отримав сертифікат про проходження навчання.



Як додав представник ССО "Сірий", найвитриваліші учасники вишколу були запрошені до участі у наступних етапах поглибленої підготовки.





