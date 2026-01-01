Сьогодні у Луцьку прощатимуться з двома воїнами, які загинули у бою за Україну
Сьогодні, 09:24
У понеділок, 9 березня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовців Андрія Міщука та Андрія Смалюка.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"Міщук Андрій Дмитрович (15.10.1973 року народження) загинув 11 червня 2025 року в районі населеного пункту Яблунівка Донецької області.
Смалюк Андрій Юрійович (14.09.1988 року народження) загинув 23 лютого 2026 року в районі населеного пункту Різдвянка Запорізької області", - йдеться в повідомленні.
Поховають Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
