Сьогодні у Луцьку прощатимуться з двома воїнами, які загинули у бою за Україну

Андрія Міщука та Андрія Смалюка.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



"Міщук Андрій Дмитрович (15.10.1973 року народження) загинув 11 червня 2025 року в районі населеного пункту Яблунівка Донецької області.



Смалюк Андрій Юрійович (14.09.1988 року народження) загинув 23 лютого 2026 року в районі населеного пункту Різдвянка Запорізької області", - йдеться в повідомленні.



Поховають Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!

