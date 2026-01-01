На Волині люди на 7 авто наздогнали машину ТЦК та силоміць «звільнили» чоловіка
Сьогодні, 10:00
8 березня поблизу села Озеро група оповіщення, яка виконувала службове завдання з доставлення військовозобов’язаного до ТЦК, зазнала нападу з боку групи цивільних осіб.
Про це повідомили у пресслужбі Волинського обласного ТЦК та СП.
Близько семи цивільних автомобілів наздогнали службовий автомобіль ТЦК та почали навмисно блокувати його рух, здійснюючи небезпечні маневри і підрізаючи транспортний засіб. У результаті таких дій службовий автомобіль з’їхав у кювет.
Після цього група осіб застосувала силу до військовослужбовців, розбила скло автомобіля та силоміць звільнила військовозобов’язаного, якого доставляли до ТЦК.
Унаслідок нападу:
- один військовослужбовець отримав травму голови;
- ще один військовослужбовець має садну на передпліччі та обличчі, оскільки нападники розбили переднє пасажирське скло автомобіля.
Наразі стан військовослужбовців стабільний.
Особа, яку незаконно звільнили під час нападу, є жителем міста Запоріжжя та підлягає призову на військову службу.
Інформацію передано до правоохоронних органів. Встановлюються всі особи та автомобілі, причетні до організації та здійснення нападу.
