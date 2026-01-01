Україна направила фахівців із БпЛА для захисту американських баз у Йорданії





Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв’ю New York Times, пише



За його словами, США звернулися з проханням про допомогу в четвер, 5 березня, і українська команда вже вирушила наступного дня. Очікується, що незабаром вона прибуде на Близький Схід.



«Ми відреагували негайно. Я сказав: “Так, звичайно, ми відправимо наших експертів”», — сказав Зеленський.



Він розповів, що хоче допомогти країнам Близького Сходу, але також має збалансувати їхні прохання з потребами України. Київ запропонував країнам Близького Сходу обміняти свої безпілотники-перехоплювачі на потужніші системи, необхідні Україні для боротьби з російськими балістичними ракетами. Україна також заявила, що допоможе країнам Близького Сходу в обмін на дипломатичну допомогу в підштовхуванні росії до припинення вогню.



Зеленський відзначив, що деякі країни Близького Сходу мають «дуже міцні відносини з росією»: «Ось чому я сказав: “Послухайте, можливо, вони зможуть поговорити з росіянами, а росіяни зроблять паузу“. У цьому разі, звичайно, ми можемо допомогти Близькому Сходу захистити їх».



CNN писало, що на закритому брифінгу міністр оборони США Піт Гегсет і голова Об'єднаного комітету начальників штабів, генерал Ден Кейн, визнали, що іранські дрони створюють більшу проблему, ніж очікувалося, і що американська протиповітряна оборона не може перехопити їх усі.



Тим часом Financial Times повідомляло, що США й щонайменше одна країна Перської затоки ведуть переговори про купівлю українських дронів-перехоплювачів для захисту від «шахедів».



5 березня Володимир Зеленський підтвердив, що Україна отримала від Сполучених Штатів запит на допомогу в захисті від іранських ударних дронів типу Shahed на Близькому Сході. Він доручив «надати необхідні засоби та забезпечити присутність українських спеціалістів».

