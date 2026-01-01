У Ковелі прощатимуться зі снайпером, який поліг на Донеччині

У Ковелі прощатимуться зі снайпером, який поліг на Донеччині
Ковельська громада знову у жалобі – «на щиті» повертається додому ковельчанин, солдат Анатолій Нестерук.

Про це у телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

Нестерук Анатолій Олексійович (01.11.1985 р.н.) служив стрільцем-снайпером 3-го аеромобільного відділення військової частини А2582.

29 серпня 2025 року він зник безвісти під час виконання бойового завдання. У результаті експертизи ДНК визнано його загибель.

Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, Анатолій Нестерук загинув 29 серпня 2025 року поблизу населеного пункту Шахове Покровського району на Донеччині.

Прощатися з полеглим воїном громада буде сьогодні, 9 березня, у такому порядку:

• 12:30 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.
• 13:00 – прощання біля домівки воїна за адресою: вул. Героїв України, 11.

Поховають Захисника на Алеї Героїв міського кладовища.

«Світла пам’ять і вічна слава Герою!» - додав Ігор Чайка.

У Ковелі прощатимуться зі снайпером, який поліг на Донеччині

