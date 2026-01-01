Дефіцит бензину в Україні можливий вже у квітні — Гетманцев

Через ймовірне блокування Іраном ключової нафто-газової транзитної артерії, що йде через Ормузьку протоку, видобуток нафти на Близькому доведеться скоротити. Відтак буде зменшено виробництво пального, що призведе до його реального дефіциту.Про це попередив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політикиЗ посиланням на аналітиків провідного американського банку JPMorgan Chase & Co він зауважив, що після блокування Ормузької протоки видобуток нафти на Близькому Сході триватиме щонайбільше 25 днів, після чого його доведеться скоротити.«На думку експертів українського ринку палива, ситуація з дефіцитом паливно-мастильних матеріалів може виникнути у нас в країні вже у квітні», — наголосив Гетманцев.Нардеп пропонує убезпечитися від ризиків і стимулювати укладання довгострокових контрактів на постачання нафтопродуктів ключовими операторами ринку, зокрема, «Укрнафтою».«Варто вивчити можливості для формування стратегічного резерву нафтопродуктів у партнерських сусідніх країнах. Такий резерв дозволив би уникнути проблем із постачанням палива для сил оборони, які потребують безперебійного щоденного постачання, а також для аграріїв під час посівної», — зазначив він.Також Гетманцев вважає необхідними консультації уряду з представниками компаній-постачальників нафтопродуктів в Україну.«Завдання — запобігти виникненню дефіциту на внутрішньому ринку. Провести попередні переговори з нашими міжнародними партнерами, щоб зарезервувати необхідні обсяги. В жодному разі не можна ігнорувати нові ризики. Вони дуже серйозні», — попередив він.