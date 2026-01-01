Курс валют на 9 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це йдеться на сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 43,72 (-8 коп.)



Курс євро

1 євро — 50,54 (-36 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,79 (-12 коп.)

