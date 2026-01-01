Курс валют на 9 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 9 березня. Долар втратив 8 коп, євро зменшився аж на 36 коп, вартість злотого впала на 12 коп.
Про це йдеться на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 43,72 (-8 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,54 (-36 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,79 (-12 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 43,72 (-8 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,54 (-36 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,79 (-12 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Курс валют на 9 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Магнітні бурі: прогноз на 9 березня
Сьогодні, 01:30
9 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Готовий перейняти естафету Орбана: Фіцо погрожує заблокувати пакет допомоги ЄС для України
08 березня, 23:19
У лісі біля Луцька чоловік намагався скоїти самогубство: подробиці
08 березня, 22:09