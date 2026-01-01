9 березня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначають день народження колишній голова Волинської облдержадміністрації(на фото), директор видавництва «Ініціал», музикант, пародист, один із учасників дуету «Світязь», мисткиня, волонтериІменини цього дня у Валерія, Дмитра, Івана, Михайла, Миколи, Тараса, Наталії, Олександра.Вітаємо їх усіх зі святом, зичимо здоров’я, злагоди та любові.9 березня в Україні відзначають День народження Тараса Григоровича Шевченка (Шевченківський день). Церква вшановує пам'ять 40 мучеників Севастійських (Сорок святих) — християнських воїнів, що загинули за віру.9 березня 1942 року помер український математик, академік АН УРСР, уродженець села Човниця Ківерцівського району Михайло Кравчук.9 березня 1977-го був створений Музей археології Волинського національного університету імені Лесі Українки (тоді Луцького педагогічного інституту).У цей день 1995-го – у 181-річницю від дня народження Тараса Шевченка – перед центральним корпусом Волинського національного університету імені Лесі Українки (тоді Волинського державного університету) на проспекті Волі відкрили пам’ятник Кобзареві.