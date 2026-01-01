9 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження колишній голова Волинської облдержадміністрації Володимир Гунчик (на фото), директор видавництва «Ініціал» Віктор Федосюк, музикант, пародист, один із учасників дуету «Світязь» Дмитро Гершензон, мисткиня Зоряна Рубан-Головчук, волонтери Наталія Скиба і Наталія Боярина.
Іменини цього дня у Валерія, Дмитра, Івана, Михайла, Миколи, Тараса, Наталії, Олександра.
Вітаємо їх усіх зі святом, зичимо здоров’я, злагоди та любові.
9 березня в Україні відзначають День народження Тараса Григоровича Шевченка (Шевченківський день). Церква вшановує пам'ять 40 мучеників Севастійських (Сорок святих) — християнських воїнів, що загинули за віру.
9 березня 1942 року помер український математик, академік АН УРСР, уродженець села Човниця Ківерцівського району Михайло Кравчук.
9 березня 1977-го був створений Музей археології Волинського національного університету імені Лесі Українки (тоді Луцького педагогічного інституту).
У цей день 1995-го – у 181-річницю від дня народження Тараса Шевченка – перед центральним корпусом Волинського національного університету імені Лесі Українки (тоді Волинського державного університету) на проспекті Волі відкрили пам’ятник Кобзареві.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Іменини цього дня у Валерія, Дмитра, Івана, Михайла, Миколи, Тараса, Наталії, Олександра.
Вітаємо їх усіх зі святом, зичимо здоров’я, злагоди та любові.
9 березня в Україні відзначають День народження Тараса Григоровича Шевченка (Шевченківський день). Церква вшановує пам'ять 40 мучеників Севастійських (Сорок святих) — християнських воїнів, що загинули за віру.
9 березня 1942 року помер український математик, академік АН УРСР, уродженець села Човниця Ківерцівського району Михайло Кравчук.
9 березня 1977-го був створений Музей археології Волинського національного університету імені Лесі Українки (тоді Луцького педагогічного інституту).
У цей день 1995-го – у 181-річницю від дня народження Тараса Шевченка – перед центральним корпусом Волинського національного університету імені Лесі Українки (тоді Волинського державного університету) на проспекті Волі відкрили пам’ятник Кобзареві.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
9 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Готовий перейняти естафету Орбана: Фіцо погрожує заблокувати пакет допомоги ЄС для України
08 березня, 23:19
У лісі біля Луцька чоловік намагався скоїти самогубство: подробиці
08 березня, 22:09
На війні загинув Герой з Волині Анатолій Бобчук
08 березня, 21:15
Декомунізація на Волині: скільки вулиць досі не змінили назви
08 березня, 20:38