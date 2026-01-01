Готовий перейняти естафету Орбана: Фіцо погрожує заблокувати пакет допомоги ЄС для України

Роберт Фіцо заявив, що заблокує великий кредит ЄС для України на 90 млрд євро, якщо інспектори не зможуть оглянути пошкоджений нафтопровід "Дружба".



Про це повідомляє



У своєму відеозверненні Фіцо анонсував, що 10 березня зустрінеться в Парижі з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і вимагатиме, щоб експерти відвідали нафтопровід "Дружба".



В іншому разі, якщо цього не станеться, прем'єр Словаччини погрожує перейняти естафету угорського прем'єра Віктора Орбана і теж заблокує кредит ЄС для України в розмірі 90 млрд євро.



"Найважливішим посланням буде те, що Словаччина готова, за необхідності, перейняти естафету в Угорщини. Блокування цього величезного військового подарунка Україні є законним інструментів для відновлення поставок нафти", - сказав він.



Reuters також зазначає, що Словаччина вже призупинила аварійні поставки електроенергії в Україну на тлі конфлікту.

