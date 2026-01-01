На війні загинув Герой з Волині Анатолій Бобчук
Сьогодні, 21:15
На фронті загинув захисник із села Світязь Бобчук Анатолій Валентинович (15.01.1978 року народження).
Про це повідомили на фейсбук-сторінці Шацької селищної ради.
Анатолій Бобчук став на захист України 15 березня 2022 року. Загинув захисник 7 березня 2026 року на Харківщині.
У нього залишилися дружина і двоє дітей.
У понеділок, 9 березня, Герой повернеться додому «на щиті». Траурний кортеж прибуде до Шацька орієнтовно о 13:00. Труну з тілом захисника понесуть до Алеї памʼяті Героїв, де відбудеться громадянська панахида. Далі кортеж поїде в Світязь, до рідного дому Анатолія Бобчука.
Похорон відбудеться 10 березня.
Жителів громади закликають гідно зустріти Героя, створивши живий коридор шани.
9-10 березня оголошуються в Шацькій громаді Днями жалоби.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким воїна.
