Декомунізація на Волині: скільки вулиць досі не змінили назви





Такі дані Вадим Поздняков. Станом на грудень 2024-го таких вулиць в області було 177, а від початку процесу перейменування зміні підлягали 397 назв.



Щоб зібрати повну інформацію в громадській організації розсилають запити у громади та дізнаються, скільки вулиць ще не перейменували та як триває процес декомунізації назв населених пунктів та вулиць, розповів Вадим Поздняков.



Які вулиці у громадах Волині досі не змінили назви



Іваничівська селищна рада:

смт Іваничі — вул.8 березня, вул.Першотравнева; с.Мишів — вул.8 Березня.

Литовезька сільська рада:

с.Кречів — вул.8 Березня.

Поромівська сільська рада:

с.Бортнів — вул.Інтернаціональна; с.Будятичі — вул.8-го Березня.



Маневицька селищна рада:

с.Козлиничі — вул.Єршова; с.Старий

Чорторийськ — вул.Єршова і Хакімова.

Ковельська міська рада: м.Ковель — вул.8 Березня, вул.Бенделіані.



Любомльська міська рада:

м.Любомль — вул.Власа Мізинця;

с.Запілля — вул.Власа Мізинця.



Дубечненська сільська рада:

с.Кримне — вул.8 Березня.



Ківерцівська міська рада:

м.Ківерці — вул.Ціолковського.



Луцька міська рада:

м.Луцьк — вул.8 Березня, вул.Конякіна, вул.Рахманінова, просп.Перемоги; с.Прилуцьке — вул.Жовтнева; с.Сирники — вул. Конякіна.

Городищенська сільська рада:

с.Чаруків — вул.Першотравнева.

Підгайцівська сільська рада:

с.Лище — вул.Возз’єднання.

