Декомунізація на Волині: скільки вулиць досі не змінили назви

Станом на березень 2026 року 23 вулиці на Волині, які підлягали перейменуванню у рамках закону про декомунізацію, ще не змінили назву.

Такі дані Суспільному надав співзасновник проєкту "Деколонізація. Україна" Вадим Поздняков. Станом на грудень 2024-го таких вулиць в області було 177, а від початку процесу перейменування зміні підлягали 397 назв.

Щоб зібрати повну інформацію в громадській організації розсилають запити у громади та дізнаються, скільки вулиць ще не перейменували та як триває процес декомунізації назв населених пунктів та вулиць, розповів Вадим Поздняков.

Які вулиці у громадах Волині досі не змінили назви

Іваничівська селищна рада:
смт Іваничі — вул.8 березня, вул.Першотравнева; с.Мишів — вул.8 Березня.
Литовезька сільська рада:
с.Кречів — вул.8 Березня.
Поромівська сільська рада:
с.Бортнів — вул.Інтернаціональна; с.Будятичі — вул.8-го Березня.

Маневицька селищна рада:
с.Козлиничі — вул.Єршова; с.Старий
Чорторийськ — вул.Єршова і Хакімова.
Ковельська міська рада: м.Ковель — вул.8 Березня, вул.Бенделіані.

Любомльська міська рада:
м.Любомль — вул.Власа Мізинця;
с.Запілля — вул.Власа Мізинця.

Дубечненська сільська рада:
с.Кримне — вул.8 Березня.

Ківерцівська міська рада:
м.Ківерці — вул.Ціолковського.

Луцька міська рада:
м.Луцьк — вул.8 Березня, вул.Конякіна, вул.Рахманінова, просп.Перемоги; с.Прилуцьке — вул.Жовтнева; с.Сирники — вул. Конякіна.
Городищенська сільська рада:
с.Чаруків — вул.Першотравнева.
Підгайцівська сільська рада:
с.Лище — вул.Возз’єднання.

Схаменіться, бо лихо вам буде!!!
