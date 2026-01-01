Декомунізація на Волині: скільки вулиць досі не змінили назви
Сьогодні, 20:38
Станом на березень 2026 року 23 вулиці на Волині, які підлягали перейменуванню у рамках закону про декомунізацію, ще не змінили назву.
Такі дані Суспільному надав співзасновник проєкту "Деколонізація. Україна" Вадим Поздняков. Станом на грудень 2024-го таких вулиць в області було 177, а від початку процесу перейменування зміні підлягали 397 назв.
Щоб зібрати повну інформацію в громадській організації розсилають запити у громади та дізнаються, скільки вулиць ще не перейменували та як триває процес декомунізації назв населених пунктів та вулиць, розповів Вадим Поздняков.
Які вулиці у громадах Волині досі не змінили назви
Іваничівська селищна рада:
смт Іваничі — вул.8 березня, вул.Першотравнева; с.Мишів — вул.8 Березня.
Литовезька сільська рада:
с.Кречів — вул.8 Березня.
Поромівська сільська рада:
с.Бортнів — вул.Інтернаціональна; с.Будятичі — вул.8-го Березня.
Маневицька селищна рада:
с.Козлиничі — вул.Єршова; с.Старий
Чорторийськ — вул.Єршова і Хакімова.
Ковельська міська рада: м.Ковель — вул.8 Березня, вул.Бенделіані.
Любомльська міська рада:
м.Любомль — вул.Власа Мізинця;
с.Запілля — вул.Власа Мізинця.
Дубечненська сільська рада:
с.Кримне — вул.8 Березня.
Ківерцівська міська рада:
м.Ківерці — вул.Ціолковського.
Луцька міська рада:
м.Луцьк — вул.8 Березня, вул.Конякіна, вул.Рахманінова, просп.Перемоги; с.Прилуцьке — вул.Жовтнева; с.Сирники — вул. Конякіна.
Городищенська сільська рада:
с.Чаруків — вул.Першотравнева.
Підгайцівська сільська рада:
с.Лище — вул.Возз’єднання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Такі дані Суспільному надав співзасновник проєкту "Деколонізація. Україна" Вадим Поздняков. Станом на грудень 2024-го таких вулиць в області було 177, а від початку процесу перейменування зміні підлягали 397 назв.
Щоб зібрати повну інформацію в громадській організації розсилають запити у громади та дізнаються, скільки вулиць ще не перейменували та як триває процес декомунізації назв населених пунктів та вулиць, розповів Вадим Поздняков.
Які вулиці у громадах Волині досі не змінили назви
Іваничівська селищна рада:
смт Іваничі — вул.8 березня, вул.Першотравнева; с.Мишів — вул.8 Березня.
Литовезька сільська рада:
с.Кречів — вул.8 Березня.
Поромівська сільська рада:
с.Бортнів — вул.Інтернаціональна; с.Будятичі — вул.8-го Березня.
Маневицька селищна рада:
с.Козлиничі — вул.Єршова; с.Старий
Чорторийськ — вул.Єршова і Хакімова.
Ковельська міська рада: м.Ковель — вул.8 Березня, вул.Бенделіані.
Любомльська міська рада:
м.Любомль — вул.Власа Мізинця;
с.Запілля — вул.Власа Мізинця.
Дубечненська сільська рада:
с.Кримне — вул.8 Березня.
Ківерцівська міська рада:
м.Ківерці — вул.Ціолковського.
Луцька міська рада:
м.Луцьк — вул.8 Березня, вул.Конякіна, вул.Рахманінова, просп.Перемоги; с.Прилуцьке — вул.Жовтнева; с.Сирники — вул. Конякіна.
Городищенська сільська рада:
с.Чаруків — вул.Першотравнева.
Підгайцівська сільська рада:
с.Лище — вул.Возз’єднання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Схаменіться, бо лихо вам буде!!!
Вибір редактора
Останні новини
На війні загинув Герой з Волині Анатолій Бобчук
Сьогодні, 21:15
Декомунізація на Волині: скільки вулиць досі не змінили назви
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 9 березня
Сьогодні, 20:00
На Волині п'яний водій з'їхав у кювет: потім лишив авто та разом з пасажиром намагався втекти від поліції
Сьогодні, 19:09