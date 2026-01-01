Якою буде погода у Луцьку та на Волині 9 березня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 9 березня



Луцьк



Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.



Температура вночі 1-3° морозу, вдень 13-15° тепла.



Область



Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.



Температура вночі 0-5°морозу, вдень 11-16° тепла.

