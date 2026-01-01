Якою буде погода у Луцьку та на Волині 9 березня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 9 березня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 9 березня
Луцьк
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 1-3° морозу, вдень 13-15° тепла.
Область
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 0-5°морозу, вдень 11-16° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 9 березня
Луцьк
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 1-3° морозу, вдень 13-15° тепла.
Область
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 0-5°морозу, вдень 11-16° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На війні загинув Герой з Волині Анатолій Бобчук
Сьогодні, 21:15
Декомунізація на Волині: скільки вулиць досі не змінили назви
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 9 березня
Сьогодні, 20:00
На Волині п'яний водій з'їхав у кювет: потім лишив авто та разом з пасажиром намагався втекти від поліції
Сьогодні, 19:09