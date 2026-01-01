Трамп назвав головну причину, що заважає йому «помирити» Україну і РФ

Дональд Трамп заявив, що закінчити війну в Україні йому заважає ненависть між президентом Володимиром Зеленським і главою Кремля володимиром путіним. За його словами, на переговорах кожна зі сторін завжди відступала.



Про це повідомляє



Виступаючи на відкритті саміту "Щит Америки" Трамп вкотре сказав, що саме він закінчив 8 воєн і на підході вже дев'ята. За його словами, вирішення війни в Україні здавалося найлегшим, але ненависть взяла своє.



"Ви розумієте, ненависть між Путіним і його колегою (Зеленським - ред.) настільки велика... Здавалося б, Україна, Росія, можна було б очікувати хоч трохи товариства, але його немає. І ненависть наскільки сильна, що їм дуже важко (дійти до рішення - ред.)", - заявив американський лідер.



Також він зазначив, що переговори щодо завершення війни в Україні вже багато разів підходили впритул до угоди, але щоразу одна зі сторін відступала.



"Їм дуже, дуже важко до цього прийти, тож подивимося, що станеться. Але ми багато разів були близькі до цього, і одна зі сторін у підсумку відступала", - наголосив Трамп.



Резюмуючи президент додав, що США не особливо втрачають щось, а втрачають тільки Україна і Росія (ймовірно, йдеться про людей). Крім того, Трамп дав зрозуміти, що спроба закінчити війну в Україні - це його послуга Європі.



"Знаєте, насправді це не дуже сильно впливає на нас, тому що нас розділяє океан. Я роблю це як послугу Європі, і я роблю це як послугу життю", - підсумував глава Білого дому.



Завершення війни в Україні



Нагадаємо, вчора прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп усе ще вірить у можливість досягнення миру в Україні.



Крім того, днями спецпредставник Трампа Стів Віткофф теж висловив оптимізм щодо цього питання. За його словами, робота над підсумковим документом триває і нові результати очікуються найближчими тижнями.



При цьому сам Дональд Трамп кілька днів тому сказав, що саме Володимир Зеленський нібито заважає досягненню мирної угоди. Він стверджує, що Україна стрімко втрачає позиції для "торгу", а Кремль нібито готовий до діалогу.

