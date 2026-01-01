Медсестра з Волині за два роки здійснила 11 ротацій на передову. ВІДЕО
Сьогодні, 17:11
25-річна Марія Капітула працює у відділенні дитячої онкогематології Волинської обласної дитячої клінічної лікарні та паралельно їздить на передову у складі медичного добровольчого батальйону "Госпітальєри". За два роки вона здійснила 11 ротацій і стала однією з 12 найкращих медсестер України.
Про роботу між лікарняною палатою і фронтом Марія розповіла Суспільному.
Між лікарняною палатою і фронтом
Марія родом із села Видерта Камінь-Каширського району. Після закінчення Київського медичного коледжу ім. Петра Гаврося працює у відділенні дитячої онкогематології чотири роки.
"Тут дуже важко працювати, багато пацієнтів, а медичного персоналу мало. До цього відділення треба бути емоційно готовим, бо не кожен зможе тут працювати", — розповідає медсестра.
Каже, до дітей прив’язується, але намагається тримати внутрішню дистанцію.
"Якщо я буду все пропускати через себе, я просто цього не вивезу", — зізнається Марія.
Мама однієї з пацієнток Катерина Каліщук говорить, що Марія — улюблена медсестра відділення.
"Вона заходить у палату — і одразу усмішка. Навіть якщо дитина мовчить, вона завжди поговорить, візьме за ручку, підтримає", — каже Катерина.
Особливо сильні емоції, каже Марія, викликають діти, які завершують лікування.
"Вони біжать, обіймаються, говорять такі гарні слова. Якщо порівнювати, як сприймають діагноз діти і дорослі поранені військові — наші діти набагато сильніші", — розповідає жінка.
Позивний "Інтерн" і 11 ротацій
Із 2023 року Марія належить до медичного добровольчого батальйону "Госпітальєри". Має позивний "Інтерн".
Рішення поїхати на фронт Марія ухвалила після курсів тактичної медицини у Луцьку.
"Я сиділа в інстаграмі, побачила, що будуть курси такмеду. Пішла. Командир запитав: "А ти не хочеш їздити з нами?" Я сказала — можна спробувати", — згадує вона.
Першу ротацію Марія провела у жовтні 2023 року на Донеччині, зокрема в районі Лимана. Згодом були Херсонський напрямок і Сумщина.
"Коли перший важкий поранений — ти не знаєш, що робити. А коли він уже в машині — збираєшся і робиш усе, що пам’ятаєш. Усередині в мене такий ад робиться, але зовні я не можу цього показати", — каже медикиня.
За її словами, травми різні: осколкові поранення, ампутації, взимку — обмороження.
"Ти їх закутуєш, як маленьких діток, грієш машини", — додає жінка.
Загалом Марія здійснила 11 ротацій. Усі свої відпустки з 2023 року вона проводить на передовій.
"Я не можу сидіти осторонь, коли можу хоч щось зробити. Я не боюся крові, сприймаю це спокійно", — говорить вона.
Про страх і втрати
Медсестра зізнається: іноді їй буває дуже страшно.
"Це не правда буде, якщо я скажу, що мені не страшно. Усередині — дуже страшно", — каже Марія.
Перший рік вона не розповідала батькам, куди їздить. Після загибелі командирки екіпажу з позивним "Майк" вирішила більше не приховувати.
"Я зрозуміла, що госпітальєри теж помирають. І що мама має знати правду", — зізнається Марія.
В одному з евакуаційних виїздів на Сумщині їхня машина застрягла в полі з важкопораненим військовим, який мав ампутацію трьох кінцівок.
"Ми втратили багато часу через погоду. А він ще нас підбадьорював", — згадує вона.
"О, наша Марійка приїхала"
Марія розповідає про пацієнтку Христинку, яка після лікування зустріла її словами: "О, наша Марійка приїхала, це ти нас захищала, як тривога була".
"Я тоді не знала, як реагувати. Бо я роблю краплинку, а інші люди більше. Але це мене дуже надихнуло", — каже медсестра.
У червні 2025 року Марія Капітула стала переможницею у номінації "Медсестра милосердя" премії "Найкраща медична сестра України2 в межах XVI Міжнародного конгресу медичних сестер. Вона — одна з 12 найкращих медсестер країни.
"Це більше про наших дітей і про витривалість медсестер. Відзнака дала мені впевненість, що я займаю якесь місце в цьому суспільстві", — говорить вона.
Від батальйону "Госпітальєри" Марія має відзнаки "За врятоване життя" та "За бездоганну службу".
"На війні ти починаєш цінувати моменти. Любов, сім’ю, прості речі. І розумієш, що ти на своєму місці", — каже Марія Капітула.
Наступну ротацію планує у квітні — під час державної відпустки.
