Росія перекидає елітні війська з Покровського напрямку на південь, - ISW





Про це повідомляє



Перекидання військ із Покровського напрямку



За даними аналітиків, російські сили вивели частину підрозділів з Покровського напрямку та району Добропілля на сході України.



Ці підрозділи, ймовірно, були передислоковані на південну лінію фронту після активізації українських дій на Запорізькому та Дніпропетровському напрямках.



У ISW вважають, що рішення пов'язане з нещодавніми успіхами української армії, які змусили російське командування оперативно посилювати найбільш вразливі ділянки.



Як Росія реагує на контратаки ЗСУ



Зазначається, що подібна тактика вже застосовувалася раніше. Російське командування неодноразово перекидало "відносно елітні" підрозділи морської піхоти на пріоритетні напрямки у відповідь на українські контратаки.



Зокрема, такі переміщення фіксувалися під час бойових дій на курському напрямку в серпні 2024 року, а також у районі Добропілля у вересні 2025 року.



Посилення південного фронту



У ISW вважають, що перекидання морської піхоти Тихоокеанського флоту на південь України, імовірно, пов'язане з триваючими контратаками ЗСУ в Запорізькій і Дніпропетровській областях. Ці дії української армії почалися наприкінці січня і продовжилися на початку лютого 2026 року.



Роль 76-ї дивізії ВДВ



Аналітики також нагадали, що Росія вже використовувала перекидання елементів 76-ї дивізії ВДВ для реагування на критичні ситуації на фронті.



"Передислокація елементів 76-ї дивізії ВДВ на південь України, імовірно, не була реакцією на контратаки України в Запорізькій і Дніпропетровській областях, оскільки контратаки сталися пізніше, хоча ці елементи ВДВ зараз так само беруть участь у відповіді на українські контратаки, що почалися наприкінці січня та на початку лютого 2026 року", - резюмують в ISW.



Нагадуємо, що радник міністра оборони Сергій Бескрестнов заявив, що російські окупаційні війська почали масово застосовувати недорогі розвідувальні дрони, створені на базі БПЛА "Блискавка", які використовують як більш доступну альтернативу дорогим ударним безпілотникам.



Зазначимо, що армія РФ отримала наказ наблизитися до Оріхова в Запорізькій області на максимально можливу відстань і закріпитися на підступах до міста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російське військове командування перекинуло елітні підрозділи повітряно-десантних військ і морської піхоти на південну ділянку фронту після успіхів Збройних сил України.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Інституту вивчення війни (ISW).За даними аналітиків, російські сили вивели частину підрозділів з Покровського напрямку та району Добропілля на сході України.Ці підрозділи, ймовірно, були передислоковані на південну лінію фронту після активізації українських дій на Запорізькому та Дніпропетровському напрямках.У ISW вважають, що рішення пов'язане з нещодавніми успіхами української армії, які змусили російське командування оперативно посилювати найбільш вразливі ділянки.Зазначається, що подібна тактика вже застосовувалася раніше. Російське командування неодноразово перекидало "відносно елітні" підрозділи морської піхоти на пріоритетні напрямки у відповідь на українські контратаки.Зокрема, такі переміщення фіксувалися під час бойових дій на курському напрямку в серпні 2024 року, а також у районі Добропілля у вересні 2025 року.У ISW вважають, що перекидання морської піхоти Тихоокеанського флоту на південь України, імовірно, пов'язане з триваючими контратаками ЗСУ в Запорізькій і Дніпропетровській областях. Ці дії української армії почалися наприкінці січня і продовжилися на початку лютого 2026 року.Аналітики також нагадали, що Росія вже використовувала перекидання елементів 76-ї дивізії ВДВ для реагування на критичні ситуації на фронті."Передислокація елементів 76-ї дивізії ВДВ на південь України, імовірно, не була реакцією на контратаки України в Запорізькій і Дніпропетровській областях, оскільки контратаки сталися пізніше, хоча ці елементи ВДВ зараз так само беруть участь у відповіді на українські контратаки, що почалися наприкінці січня та на початку лютого 2026 року", - резюмують в ISW.Нагадуємо, що радник міністра оборони Сергій Бескрестнов заявив, що російські окупаційні війська почали масово застосовувати недорогі розвідувальні дрони, створені на базі БПЛА "Блискавка", які використовують як більш доступну альтернативу дорогим ударним безпілотникам.Зазначимо, що армія РФ отримала наказ наблизитися до Оріхова в Запорізькій області на максимально можливу відстань і закріпитися на підступах до міста.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію