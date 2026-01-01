У путіна заявили про відкриту підтримку Ірану





Про це заявив посол Росії у Великій Британії Андрій Келін, повідомляє



Позиція РФ щодо конфлікту



Андрій Келін підкреслив, що Росія не займає нейтральну позицію у війні з Іраном. За його словами, Москва солідарна з Тегераном і вкрай негативно оцінює дії протилежної сторони.



Дипломат зазначив, що західна логіка, згідно з якою Іран є єдиним винуватцем, є хибною.



"Ніхто не каже, що США та Ізраїль розпочали атаку на Іран. А Іран лише відповідає на цю атаку. Це просто несправедливо", - заявив посол.



Шляхи вирішення ситуації



На думку російського представника, оптимальним сценарієм розвитку подій має стати негайне припинення бойових дій.



Келін наголосив на необхідності повернення до дипломатичного врегулювання та пошуку мирного рішення через переговори.



Ситуація навколо Ірану



Нагадаємо, ситуація на Близькому Сході залишається вкрай напруженою.



РБК-Україна писало, чому навіть масштабна війна не здатна швидко знищити владу в Тегерані. Також повідомлялося про внутрішні процеси, які відбуваються в країні після призначення сина Хаменеї можливим наступником.



Також експерти пояснювали, чи загрожує регіону "другий Ірак" та чому розрахунки на швидку переможну війну можуть не виправдатися.



Крім того, на тлі ескалації Дональд Трамп вже анонсував серйозні наслідки для іранського режиму, пообіцявши "повне знищення" у разі подальших агресивних дій з боку Тегерана.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія офіційно підтримує Іран у конфлікті з Ізраїлем та вважає дії західних країн у цій ситуації несправедливими.Про це заявив посол Росії у Великій Британії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.Андрій Келін підкреслив, що Росія не займає нейтральну позицію у війні з Іраном. За його словами, Москва солідарна з Тегераном і вкрай негативно оцінює дії протилежної сторони.Дипломат зазначив, що західна логіка, згідно з якою Іран є єдиним винуватцем, є хибною."Ніхто не каже, що США та Ізраїль розпочали атаку на Іран. А Іран лише відповідає на цю атаку. Це просто несправедливо", - заявив посол.На думку російського представника, оптимальним сценарієм розвитку подій має стати негайне припинення бойових дій.Келін наголосив на необхідності повернення до дипломатичного врегулювання та пошуку мирного рішення через переговори.Нагадаємо, ситуація на Близькому Сході залишається вкрай напруженою.РБК-Україна писало, чому навіть масштабна війна не здатна швидко знищити владу в Тегерані. Також повідомлялося про внутрішні процеси, які відбуваються в країні після призначення сина Хаменеї можливим наступником.Також експерти пояснювали, чи загрожує регіону "другий Ірак" та чому розрахунки на швидку переможну війну можуть не виправдатися.Крім того, на тлі ескалаціївже анонсував серйозні наслідки для іранського режиму, пообіцявши "повне знищення" у разі подальших агресивних дій з боку Тегерана.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію