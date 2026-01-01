На Волині рятувальники погасили чотири пожежі
Сьогодні, 13:41
За минулу добу рятувальники ліквідували 4 пожежі, що трапилися на відкритих ділянках області.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
7 березня займання сухої рослинності зафіксовані у селищі Дубище Рожищенської громади, селі Боратин Луцького району, селі Мала Глуша Камінь-Каширської громади та в місті Ковелі.
Площа територій, охоплених вогнем, - 1,3 га.
На місцях працювали рятувальники та місцеві пожежні команди. Усі пожежі ліквідовані, потерпілих немає.
Імовірна причина - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
