На Волині рятувальники погасили чотири пожежі

За минулу добу рятувальники ліквідували 4 пожежі, що трапилися на відкритих ділянках області.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

7 березня займання сухої рослинності зафіксовані у селищі Дубище Рожищенської громади, селі Боратин Луцького району, селі Мала Глуша Камінь-Каширської громади та в місті Ковелі.

Площа територій, охоплених вогнем, - 1,3 га.

На місцях працювали рятувальники та місцеві пожежні команди. Усі пожежі ліквідовані, потерпілих немає.
Імовірна причина - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
