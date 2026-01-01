Росія вдарила дроном по потягу «Київ-Суми», у якому перебувало 200 людей

Росія вдарила дроном по потягу «Київ-Суми», у якому перебувало 200 людей
Вранці 8 березня у Сумському районі безпілотник влучив у потяг "Київ-Суми", в якому перебувало до 200 пасажирів.

Про це повідомила Сумська облпрокуратура в коментарі "Суспільному".

Уточнюється, що потяг їхав до Сум. Поранених немає.

Прокуратура додала, що дроном, попередньо "Ланцетом", пошкоджений теплотяг.

Пасажирів доставили до кінцевої зупинки іншим локомотивом.

Нагадаємо, що партизани "АТЕШ" в ніч на 8 березня знищили електровоз у російському Брянську, попри посилену охорону.

Головне фото - ілюстративне.

