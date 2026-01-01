Росія вдарила дроном по потягу «Київ-Суми», у якому перебувало 200 людей





Про це повідомила Сумська облпрокуратура в коментарі "Суспільному".



Уточнюється, що потяг їхав до Сум. Поранених немає.



Прокуратура додала, що дроном, попередньо "Ланцетом", пошкоджений теплотяг.



Пасажирів доставили до кінцевої зупинки іншим локомотивом.



Нагадаємо, що партизани "АТЕШ" в ніч на 8 березня знищили електровоз у російському Брянську, попри посилену охорону.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вранці 8 березня у Сумському районі безпілотник влучив у потяг "Київ-Суми", в якому перебувало до 200 пасажирів.Про це повідомила Сумська облпрокуратура в коментарі "Суспільному".Уточнюється, що потяг їхав до Сум. Поранених немає.Прокуратура додала, що дроном, попередньо "Ланцетом", пошкоджений теплотяг.Пасажирів доставили до кінцевої зупинки іншим локомотивом.Нагадаємо, що партизани "АТЕШ" в ніч на 8 березня знищили електровоз у російському Брянську, попри посилену охорону.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію