Росія вдарила дроном по потягу «Київ-Суми», у якому перебувало 200 людей
Сьогодні, 11:09
Вранці 8 березня у Сумському районі безпілотник влучив у потяг "Київ-Суми", в якому перебувало до 200 пасажирів.
Про це повідомила Сумська облпрокуратура в коментарі "Суспільному".
Уточнюється, що потяг їхав до Сум. Поранених немає.
Прокуратура додала, що дроном, попередньо "Ланцетом", пошкоджений теплотяг.
Пасажирів доставили до кінцевої зупинки іншим локомотивом.
Нагадаємо, що партизани "АТЕШ" в ніч на 8 березня знищили електровоз у російському Брянську, попри посилену охорону.
Головне фото - ілюстративне.
