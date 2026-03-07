Українські бійці досягли відчутних результатів за зиму і втримали всі ключові напрямки захисту

Українські бійці досягли відчутних результатів за цю зиму і втримали всі ключові напрямки захисту.

Про це повідомив Володимир Зеленський після розмови з французькими колегою Еммануелем Макроном, пише LB.ua.

За словами Зеленського, важливо, щоб попри ці результати українського війська вдалося реалізувати спільні європейські домовленості щодо 90 млрд євро підтримки для України на найближчі 2 роки, а також новий пакет санкцій проти РФ.

Український президент розповів Макронові про ключові потреби нашої оборони, ситуацію на фронті. Також лідери обговорили Близький Схід та регіон Затоки та залучення можливостей України для допомоги в конфлікті.

«Готуємось із Францією до наших спільних форматів дипломатичної роботи найближчими тижнями», - додав Зеленський.

Новий пакет санкцій ЄС ухвалити не може через блокування Угорщиною.
Також Будапешт не дає остаточно затвердити виділення 90-мільярдної допомоги Києву.

Брюссель заявляє, що все ще працює над варіантами вирішення цього питання.

