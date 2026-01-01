300 тисяч насінин за сезон: подружжя з Волині поділилися секретами вирощування розсади

Олена та Віталій Дацюки з села Топільне на Волині. Загалом цього року господарі посіяли до 300 тисяч насінин.



Подружжя поділилося із



Як готують насіння



За словами Олени Дацюк, підготовка до нового сезону починається ще взимку.



"Період зимовий ми трошки відпочиваємо, плануємо, що за чим садити, по насінню плануємо, яке купувати чи замовляти. І починається все десь у 20 числах лютого", — каже господиня.



Перед посівом волинянка замочує насіння у воді на кілька годин.



"Заливаю водою, довго не можна, щоб не задихнулося. Потім виймаю на мисочку під плівку — і за 4–5 днів воно пароститься, — говорить жінка. — Насінинка прокльовується і тоді вже її можна висівати. Так воно швидше і якісніше росте".



Чим підживлюють розсаду



На першому етапі рослини Віталій Дацюк підживлює спеціальним препаратом для зміцнення кореневої системи.



"Він допомагає корінню, а також знищує грибки в ґрунті. Найбільше цього бояться перець, огірок, кавун, диня, щоб не падали і не загнивали корінці", — пояснює господар.

Для посадки господарі використовують покупний ґрунт, але додають до нього попіл.



"Попіл має багато калію, а калій дуже важливий для росту і сили рослини. Тому додаємо 10% попелу до ґрунту. Помідори ростуть швидко, а от перець і баклажани — трошки тяжче, довше", — говорить Олена Дацюк.



Світло і тепло для рослин



Без додаткового освітлення виростити розсаду складно, наголошує Віталій Дацюк.



"В таких умовах без ламп не виросте нічого. Вони дають світло, ультрафіолет і ще знизу прогрівають дно. Це дуже добре для баклажанів і перцю, для кореневої системи треба тепло", — каже чоловік.



Коли температура вдень піднімається до 8–12 градусів тепла, розсаду подружжя починає загартовувати.



"Аби вітру не було і протягу. Ми виносимо її на день на сонце і на ніч знову заносимо. Там, де є сонце, там і загартовуємо", — говорить Віталій Дацюк.



Що радить науковиця



Кандидатка біологічних наук Оксана Пузняк наголошує: перша половина березня — оптимальний час для посіву багатьох культур.



"Це найкращий період для висадки насіння томатів та баклажанів на розсаду,— каже Оксана Пузняк. — Ще можна посіяти перець, хто не встиг. Він трохи відстане в рості, але краще адаптується до умов, ніж той, що посіяли раніше. Головне — замочити насіння у стимуляторі росту".



У відкритий ґрунт, якщо є можливість ввійти, зараз добре сіяти ранню моркву. За словами науковиці, за розсадою потрібно ретельно доглядати.



"Якщо розсада витягується — значить дуже тепло і не вистачає світла. Перець не любить пересаджування, тому бажано його садити у таку тару, з якої потім висаджувати у ґрунт", — говорить Оксана Пузняк.



Загартування і погодні умови



Загартування допомагає рослинам адаптуватися до умов відкритого ґрунту, наголошує кандидатка біологічних наук.



"Якщо живете у квартирі, бажано відкривати вікно та починати поступово знижувати температуру. Потім можна виносити рослини на балкон, щоб вони звикали до зміни температури", — пояснює Оксана Пузняк.



За її словами, цієї зими ґрунт промерз не глибоко — приблизно на 15 сантиметрів, тому волога від талого снігу добре увійшла в землю.



Коли середньодобова температура протягом десяти днів становитиме близько +10°C, почнеться активна вегетація озимих культур — зокрема, часнику та цибулі.



"Вологи достатньо і вона буде пробувати пускати корінці і поступово рости. Що для цього треба? Обов’язково порихлити міжряддя, дати кисень для формування кореневої системи, — каже науковиця. — Це стосується і ягідних культур, зокрема, суниці".



Ранні посадки і весняні заморозки



Як зазначає науковиця, за тиждень-два у відкритий ґрунт можна висаджувати або сіяти капусту.



"Якщо у вас немає місця на підвіконні і ви не можете розмістити там усю розсаду, то оптимальний варіант. Капуста теж висаджується і засівається рано, вона не боїться холодів", — говорить кандидатка біологічних наук.



Для Волині характерні весняні заморозки навіть на початку травня, тому городникам варто бути обережними та підготувати матеріали для того, щоб накривати розсаду. Це може бути агроволокно або невеликі теплиці на дугах, додає Оксана Пузняк.

