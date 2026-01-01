У Луцьку спіймали п'яну водійку

У Луцьку патрульні зупинили автомобіль BMW, водійка якого під час зміни напрямку руху не ввімкнула світловий покажчик повороту.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Під час спілкування з керманичкою інспектори помітили у неї ознаки алкогольного спʼяніння. Жінка пройшла огляд за допомогою приладу Драгер. Результат — 1, 78 проміле.

Також у Ковелі поліцейські зупинили транспортний засіб Mitsubishi за порушення ПДР.

При перевірці документів у водія виявили ознаки алкогольного спʼяніння. Однак громадянин відмовився проходити відповідний огляд, як за допомогою приладу Драгер, так і у медичному закладі.

На обох керманичів інспектори склали необхідні адміністративні матеріали в тому числі і протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами в стані алкогольного спʼяніння або відмова від проходження огляду на визначення стану алкогольного спʼяніння) КУпАП.

