На Волині п'яний водій з'їхав у кювет: потім лишив авто та разом з пасажиром намагався втекти від поліції

У Ковелі уночі патрульні помітили транспортний засіб Mitsubishi, водій якого побачивши службовий автомобіль різко змінив напрямок руху.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Однак керманич не врахував дорожньої обстановки та не обрав безпечної швидкості руху. Внаслідок невдалого маневру автівка зʼїхала в кювет.

Опісля, керманич та пасажир почали втікати. Поліцейські провели розшукові дії та невдовзі повернули водія на місце події.

У водія були відсутні реєстраційний документ, посвідчення водія та страховий поліс. Більше того, при спілкуванні з чоловіком патрульні виявили у нього ознаки алкогольного спʼяніння. Проте, громадянин відмовився проходити огляд на місці події та в медичному закладі.

На водія склали матеріали за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортними засобами без відповідних документів), ч. 1 ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди), ч. 1 ст. 130 (Відмова від проходження огляду на визначення стану алкогольного сп’яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.
Рішення сісти за кермо напідпитку завжди має серйозні наслідки.

Теги: Волинь, ДТП, патрульні
На Волині п'яний водій з'їхав у кювет: потім лишив авто та разом з пасажиром намагався втекти від поліції
