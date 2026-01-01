На Волині п'яний водій з'їхав у кювет: потім лишив авто та разом з пасажиром намагався втекти від поліції

У Ковелі уночі патрульні помітили транспортний засіб Mitsubishi, водій якого побачивши службовий автомобіль різко змінив напрямок руху.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Однак керманич не врахував дорожньої обстановки та не обрав безпечної швидкості руху. Внаслідок невдалого маневру автівка зʼїхала в кювет.Опісля, керманич та пасажир почали втікати. Поліцейські провели розшукові дії та невдовзі повернули водія на місце події.У водія були відсутні реєстраційний документ, посвідчення водія та страховий поліс. Більше того, при спілкуванні з чоловіком патрульні виявили у нього ознаки алкогольного спʼяніння. Проте, громадянин відмовився проходити огляд на місці події та в медичному закладі.На водія склали матеріали за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортними засобами без відповідних документів), ч. 1 ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди), ч. 1 ст. 130 (Відмова від проходження огляду на визначення стану алкогольного сп’яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.Рішення сісти за кермо напідпитку завжди має серйозні наслідки.