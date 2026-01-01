На Волині п'яний водій з'їхав у кювет: потім лишив авто та разом з пасажиром намагався втекти від поліції
Сьогодні, 19:09
У Ковелі уночі патрульні помітили транспортний засіб Mitsubishi, водій якого побачивши службовий автомобіль різко змінив напрямок руху.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Однак керманич не врахував дорожньої обстановки та не обрав безпечної швидкості руху. Внаслідок невдалого маневру автівка зʼїхала в кювет.
Опісля, керманич та пасажир почали втікати. Поліцейські провели розшукові дії та невдовзі повернули водія на місце події.
У водія були відсутні реєстраційний документ, посвідчення водія та страховий поліс. Більше того, при спілкуванні з чоловіком патрульні виявили у нього ознаки алкогольного спʼяніння. Проте, громадянин відмовився проходити огляд на місці події та в медичному закладі.
На водія склали матеріали за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортними засобами без відповідних документів), ч. 1 ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди), ч. 1 ст. 130 (Відмова від проходження огляду на визначення стану алкогольного сп’яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.
Рішення сісти за кермо напідпитку завжди має серйозні наслідки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Однак керманич не врахував дорожньої обстановки та не обрав безпечної швидкості руху. Внаслідок невдалого маневру автівка зʼїхала в кювет.
Опісля, керманич та пасажир почали втікати. Поліцейські провели розшукові дії та невдовзі повернули водія на місце події.
У водія були відсутні реєстраційний документ, посвідчення водія та страховий поліс. Більше того, при спілкуванні з чоловіком патрульні виявили у нього ознаки алкогольного спʼяніння. Проте, громадянин відмовився проходити огляд на місці події та в медичному закладі.
На водія склали матеріали за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортними засобами без відповідних документів), ч. 1 ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди), ч. 1 ст. 130 (Відмова від проходження огляду на визначення стану алкогольного сп’яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.
Рішення сісти за кермо напідпитку завжди має серйозні наслідки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині п'яний водій з'їхав у кювет: потім лишив авто та разом з пасажиром намагався втекти від поліції
Сьогодні, 19:09
У Луцьку спіймали п'яну водійку
Сьогодні, 16:07