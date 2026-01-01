У лісі біля Луцька чоловік намагався скоїти самогубство: подробиці
Сьогодні, 22:09
У суботу, 7 березня, близько 15:00 на лінію "102" надійшло повідомлення, що в Ківерцях Луцького району, в лісовому масиві, чоловік намагався вкоротити собі віку за допомогою мотузки
Про це повідомило Управління поліції охорони у Волинській області.
На місце події негайно прибули медики та наряд поліції охорони.
Завдяки швидким і злагодженим діям правоохоронців чоловіка вдалося врятувати та повернути до життя.
Його передали медикам для подальшого обстеження та надання необхідної допомоги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомило Управління поліції охорони у Волинській області.
На місце події негайно прибули медики та наряд поліції охорони.
Завдяки швидким і злагодженим діям правоохоронців чоловіка вдалося врятувати та повернути до життя.
Його передали медикам для подальшого обстеження та надання необхідної допомоги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Готовий перейняти естафету Орбана: Фіцо погрожує заблокувати пакет допомоги ЄС для України
Сьогодні, 23:19
У лісі біля Луцька чоловік намагався скоїти самогубство: подробиці
Сьогодні, 22:09
На війні загинув Герой з Волині Анатолій Бобчук
Сьогодні, 21:15
Декомунізація на Волині: скільки вулиць досі не змінили назви
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 9 березня
Сьогодні, 20:00