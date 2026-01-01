У лісі біля Луцька чоловік намагався скоїти самогубство: подробиці

У лісі біля Луцька чоловік намагався скоїти самогубство: подробиці
У суботу, 7 березня, близько 15:00 на лінію "102" надійшло повідомлення, що в Ківерцях Луцького району, в лісовому масиві, чоловік намагався вкоротити собі віку за допомогою мотузки

Про це повідомило Управління поліції охорони у Волинській області.

На місце події негайно прибули медики та наряд поліції охорони.

Завдяки швидким і злагодженим діям правоохоронців чоловіка вдалося врятувати та повернути до життя.

Його передали медикам для подальшого обстеження та надання необхідної допомоги.

Теги: спроба самогубства, ліс, Волинь
