У лісі біля Луцька чоловік намагався скоїти самогубство: подробиці





Про це повідомило Управління поліції охорони у Волинській області.



На місце події негайно прибули медики та наряд поліції охорони.



Завдяки швидким і злагодженим діям правоохоронців чоловіка вдалося врятувати та повернути до життя.



Його передали медикам для подальшого обстеження та надання необхідної допомоги.

У суботу, 7 березня, близько 15:00 на лінію "102" надійшло повідомлення, що в Ківерцях Луцького району, в лісовому масиві, чоловік намагався вкоротити собі віку за допомогою мотузки

