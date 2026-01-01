Магнітні бурі: прогноз на 9 березня
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 9 березня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У понеділок, 9 березня, магнітосфера ще буде збурена (К-індекс 3. Це період поступового відновлення організму.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день уперед, інші ж — тільки орієнтовні.
