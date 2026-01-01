За відмову служити суд дав волинянину реальний термін: що відомо





Про це йдеться у вироку Любомльського районного суду, пишуть



У липні 2024-го після визнання придатним до військової служби Олександр К. отримав повістку. Наступного дня він не прийшов до пункту збору для відправлення до військової частини.



Дії кваліфікували за статтею 336 КК України (ухилення від призову за мобілізацією).



На судовому засіданні обвинувачений свою провину визнав. Мовляв, свідомо не прибув до пункту збору. Суд призначив Олександру К. три роки позбавлення волі.

