За відмову служити суд дав волинянину реальний термін: що відомо
Сьогодні, 08:20
Військовозобов'язаного чоловіка засудили на три роки за відмову йти у військо.
Про це йдеться у вироку Любомльського районного суду, пишуть "Волинські новини".
У липні 2024-го після визнання придатним до військової служби Олександр К. отримав повістку. Наступного дня він не прийшов до пункту збору для відправлення до військової частини.
Дії кваліфікували за статтею 336 КК України (ухилення від призову за мобілізацією).
На судовому засіданні обвинувачений свою провину визнав. Мовляв, свідомо не прибув до пункту збору. Суд призначив Олександру К. три роки позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у вироку Любомльського районного суду, пишуть "Волинські новини".
У липні 2024-го після визнання придатним до військової служби Олександр К. отримав повістку. Наступного дня він не прийшов до пункту збору для відправлення до військової частини.
Дії кваліфікували за статтею 336 КК України (ухилення від призову за мобілізацією).
На судовому засіданні обвинувачений свою провину визнав. Мовляв, свідомо не прибув до пункту збору. Суд призначив Олександру К. три роки позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Ковелі прощатимуться зі снайпером, який поліг на Донеччині
Сьогодні, 08:36
За відмову служити суд дав волинянину реальний термін: що відомо
Сьогодні, 08:20
Дефіцит бензину в Україні можливий вже у квітні — Гетманцев
Сьогодні, 07:15
Ці дерева та кущі навесні обрізати не можна, інакше загубите майбутній урожай: поради садівникам
Сьогодні, 05:17