На Волині школярі зняли відео для ТікТок, щоб знайти господарів для цуценят

шукають господарів.



Про це пише



Цуценята тішать дітей, але непокоять адміністрацію ліцею, розповіла директорка навчального закладу Марія Сидорчук. З її слів, мама щенят не агресивна, але спрогнозувати поведінку тварини складно.



"Ми шукаємо добрих людей, які можуть їх забрати. Тому що вони знаходяться на території школи. Є два моменти: безпека дітей і безпека для тих цуценят. Просимо небайдужих людей зголоситися і забрати цуценят", — каже керівниця ліцею.







У сильні морози маму з десятьма песиками рятували і школярі, і вчителі.



"Коли ще їхня мама була вагітна, ми старі ковдри підстеляли, щоб їй не було холодно, — каже учениця 11 класу Марічка. — Коли з'явилися цуцики, і учні, і вчителі — всі їх підгодовували. Я б також його взяла, але вже маю песика".







Школярі, щоб знайти власників для цуценят, зняли відео з песиками і залили в ТікТок.







Бродячі собаки у Шацькій громаді збираються групами у місцях, де їх підгодовують: це школи, магазини, ринок. Більшість цих тварин, каже лікар Шацького відділення Ковельської райлікарні ветмедицини Валентин Гінайло, мають господарів.



"Це домашні тварини, які гуляють, втекли від власників. 80% точно, — говорить Валентин Гінайло. — Вони всі в ошийниках, як морози, були одягнуті в комбінезони. Стерилізації ми не проводимо, не маємо змоги".







За словами секретаря Шацької громади Богдана Тимошука, в селищній раді розробили регуляторний акт — господарі нестимуть відповідальність за тварин на самовигулі.



"Якщо така тварина накоїть біди або когось покусає, чи буде бігати без ошийника, намордника, повідка сама по вулицях громади, ми будемо знати, чия це тварина і, фактично, можна буде притягнути до адмінвідповідальності", — сказав Богдан Тимошук.







Питання бездомних собак — відкрите, що робити з цуценятами з Мельниківського ліцею поки не вирішили, додав секретар селищної ради.





