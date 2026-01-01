Як кав'ярні Луцька рятують від морозів безпритульних котів та собак. ВІДЕО

Як кав'ярні Луцька рятують від морозів безпритульних котів та собак. ВІДЕО
Частина кав'ярень у центральній частині Луцька під час морозів пускають безпритульних котів та собак погрітися.

Про це йдеться у сюжеті "Суспільного".

Заклади, дружні до безпритульних тварин, на вхідних дверях розміщують спеціальні наліпки.

Кореспонденти побували у кількох закладах на вулиці Лесі Українки та в місцевому зоомагазині. Там щодня пускають котів і собак, які завдяки працівникам мають імена, тепло і їжу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, мороз, безпритульні тварини, допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Вітів розставив своїх людей у поліцейських комісіях Волині?
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Нічний обстріл: наслідки російської атаки по Україні
Сьогодні, 09:13
РФ вночі застосувала понад 65 ракет і 500 дронів
Сьогодні, 09:04
Як кав'ярні Луцька рятують від морозів безпритульних котів та собак. ВІДЕО
Сьогодні, 08:25
У громаді на Волині під час хвилини мовчання зупинятиметься транспорт
Сьогодні, 07:32
Де на Волині можна пройти «Скринінг здоров’я 40+». СПИСОК
Сьогодні, 05:28
Медіа
відео
1/8