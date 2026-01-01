Як кав'ярні Луцька рятують від морозів безпритульних котів та собак. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



Заклади, дружні до безпритульних тварин, на вхідних дверях розміщують спеціальні наліпки.



Кореспонденти побували у кількох закладах на вулиці Лесі Українки та в місцевому зоомагазині. Там щодня пускають котів і собак, які завдяки працівникам мають імена, тепло і їжу.

