Як кав'ярні Луцька рятують від морозів безпритульних котів та собак. ВІДЕО
Сьогодні, 08:25
Частина кав'ярень у центральній частині Луцька під час морозів пускають безпритульних котів та собак погрітися.
Про це йдеться у сюжеті "Суспільного".
Заклади, дружні до безпритульних тварин, на вхідних дверях розміщують спеціальні наліпки.
Кореспонденти побували у кількох закладах на вулиці Лесі Українки та в місцевому зоомагазині. Там щодня пускають котів і собак, які завдяки працівникам мають імена, тепло і їжу.
