У громаді на Волині під час хвилини мовчання зупинятиметься транспорт

У Шацькій громаді на Волині задля гідного вшанування пам’яті полеглих Героїв під час хвилини мовчання зипинятиметься транспорт.Про це повідомляють у Шацькій громаді.2 лютого, секретар селищної ради, провів нараду з, начальником сектору поліцейської діяльності №2 (селище Шацьк) Ковельського районного управління поліції ГУ НП у Волинській області, та, поліцейським офіцером громади, під час якої спільно обговорили питання проведення загальнонаціональної хвилини мовчання в центрі селища Шацьк.Було вирішено, що з 3 лютого задля гідного вшанування пам’яті полеглих Героїв під час загальнонаціональної хвилини мовчання працівники поліції сприятимуть тому, щоб водії щодня о 9:00 зупиняли транспортні засоби в центрі Шацька.