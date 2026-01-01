У громаді на Волині під час хвилини мовчання зупинятиметься транспорт
Сьогодні, 07:32
У Шацькій громаді на Волині задля гідного вшанування пам’яті полеглих Героїв під час хвилини мовчання зипинятиметься транспорт.
Про це повідомляють у Шацькій громаді.
2 лютого Богдан Тимошук, секретар селищної ради, провів нараду з Ігорем Демчуком, начальником сектору поліцейської діяльності №2 (селище Шацьк) Ковельського районного управління поліції ГУ НП у Волинській області, та Богданом Штандером, поліцейським офіцером громади, під час якої спільно обговорили питання проведення загальнонаціональної хвилини мовчання в центрі селища Шацьк.
Було вирішено, що з 3 лютого задля гідного вшанування пам’яті полеглих Героїв під час загальнонаціональної хвилини мовчання працівники поліції сприятимуть тому, щоб водії щодня о 9:00 зупиняли транспортні засоби в центрі Шацька.
