У громаді на Волині під час хвилини мовчання зупинятиметься транспорт

У громаді на Волині під час хвилини мовчання зупинятиметься транспорт
У Шацькій громаді на Волині задля гідного вшанування пам’яті полеглих Героїв під час хвилини мовчання зипинятиметься транспорт.

Про це повідомляють у Шацькій громаді.

2 лютого Богдан Тимошук, секретар селищної ради, провів нараду з Ігорем Демчуком, начальником сектору поліцейської діяльності №2 (селище Шацьк) Ковельського районного управління поліції ГУ НП у Волинській області, та Богданом Штандером, поліцейським офіцером громади, під час якої спільно обговорили питання проведення загальнонаціональної хвилини мовчання в центрі селища Шацьк.

Було вирішено, що з 3 лютого задля гідного вшанування пам’яті полеглих Героїв під час загальнонаціональної хвилини мовчання працівники поліції сприятимуть тому, щоб водії щодня о 9:00 зупиняли транспортні засоби в центрі Шацька.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Шацька громада, хвилина мовчання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Вітів розставив своїх людей у поліцейських комісіях Волині?
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
РФ вночі застосувала понад 65 ракет і 500 дронів
Сьогодні, 09:04
Як кав'ярні Луцька рятують від морозів безпритульних котів та собак. ВІДЕО
Сьогодні, 08:25
У громаді на Волині під час хвилини мовчання зупинятиметься транспорт
Сьогодні, 07:32
Де на Волині можна пройти «Скринінг здоров’я 40+». СПИСОК
Сьогодні, 05:28
В Україні потрібно зареєструвати системи Starlink: пояснили порядок дій
Сьогодні, 03:41
Медіа
відео
1/8