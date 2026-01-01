В Україні потрібно зареєструвати системи Starlink: пояснили порядок дій





Про це повідомляє



Авторизацію проводять в межах несанкціонованого використання терміналів на російських ударних БПЛА.



Для верифікації терміналів на території України, військові мають зробити три кроки:



перевірити КІТ-номер або UTID термінала;

власники Starlink мають зареєструвати його в Армія+ (цю опцію МО має згодом активувати);

начальники зв'язку або уповноважені мають внести дані в DELTA.

Своєю чергою Міністерство цифрової трансформації також опублікувало інструкції для інших громадян, ФОПів, бізнесу та держслужбовців:



Фізичні особи та ФОП мають верифікувати свої термінали Starlink через ЦНАП. Для цього потрібно знайти KIT-номер (серійний номер комплекту), UTID (унікальний ідентифікатор антени) або Dish ID та номер облікового запису користувача (за наявності).



Особою потрібно мати паспорт або ID-картку, на кого зареєстрований термінал, та безкоштовно верифікувати його в адміністратора ЦНАПу.



Для юридичних осіб процедура повністю цифрова через Дію. Потрібно вказати KIT-номер термінала, UTID термінала або Dish ID та номер облікового запису користувача на порталі Starlink.



Далі треба подати заяву через портал Дія за допомогою КЕП юридичної особи, далі – обрати послугу Повідомлення про використання терміналів Starlink та вручну внести дані. Заяву автоматично передають до Мінцифри.



Раніше стало відомо, що росіяни все частіше використовують Starlink на ударних дронах, намагаючись обходити українську ППО.



З огляду на ці обставини Міноборони зв’язалося з компанією SpaceX для розв’язання цієї проблеми.



Згодом радник міністра оборони з технологічних питань Сергій Бескрестнов заявив, що SpaceX обмежила функціональність Starlink у певних регіонах, впровадивши перші заходи протидії використанню російських Starlink-терміналів на дронах.

