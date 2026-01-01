Де на Волині можна пройти «Скринінг здоров’я 40+». СПИСОК

Українці віком від 40 років можуть безплатно пройти комплексне обстеження організму.

На Волині до програми долучилися 58 медзакладів, - повідомляє misto.media.

Перелік закладів оприлюднили на дашборді програми.

Де пройти медогляд у Луцькій громаді
Обстежитись можна у комунальних та приватних медзакладах:

Центр первинної медико-санітарної допомоги Луцької міської територіальної громади (просп. Відродження, 13);

Центр первинної медико-санітарної допомоги Луцької міської територіальної громади (вул. Сергія Климчука, 7);

Центр первинної медико-санітарної допомоги Луцької міської територіальної громади (просп. Волі, 66-А);

Клініка сімейної медицини «Біхелсі» (вул. Коперника, 13-В);

Клініка сімейної медицини «Біхелсі» (вул. Львівська, 73);

Клініка сімейної медицини «Біхелсі» (вул. Свободи, 25);

Лікувально-діагностичний центр «Оксфорд Медікал Волинь» (вул. Євгена Сверстюка, 1);

«Медікал Плюс» (просп. Молоді, 12);

«Сіпіджі Хелс» (вул. Євгена Коновальця, 1, прим 63);

«Флай Мед» (вул. Олеся Гончара, 3);

Центр первинної медико-санітарної допомоги Боратинської сільської ради (с. Гірка Полонка, вул. Горохівська, 63-Д);

Центр первинної медико-санітарної допомоги Боратинської сільської ради (с. Баїв, вул. Перемоги, 1-А);

Центр первинної медико-санітарної допомоги Боратинської сільської ради (смт Лаврів, вул. Колгоспна, 1).

Загалом пройти скринінг можна у будь-якому закладі охорони здоров’я в Україні, який бере участь у програмі — незалежно від місця реєстрації чи проживання. Направлення від сімейного лікаря для цього не потрібне.

До програми приєднались медзаклади у Нововолинську, Рожищі, Володимирі, Ківерцях, Любешеві, а також Камінь-Каширського, Луцького та Ковельського районів.

Є перелік лікарів
У КНП «Центр первинної медичної допомоги Луцької міської територіальної громади» визначили перелік лікарів, координаторів, медсестер, які надаватимуть цю послугу за трьома адресами, розповіла misto.media заступниця медичного директора з медсестринства Катерина Маковська.

З її слів, поки що за цією послугою в медзаклад не звертались, але декларанти вже повідомили, що отримали запрошення в «Дії» і очікують кошти на картку, щоб обрати заклад.

Фахівчиня пояснює послідовність роботи з пацієнтом:

Координатор узгоджує години прийому із пацієнтом.

Медична сестра, відповідно до опитувальника, визначить, під який з трьох факторів підпадає пацієнт: профілактику серцево-судинних захворювань, цукрового діабету чи психічного здоров’я.

Відбувається подальше дообстеження за скеруванням лікаря.

Це може відбутися і за один візит, і два, і три, залежно від стану пацієнта. Також лікар комунікує з пацієнтом після проходження обстежень: визначає, чи цьому треба спостереження сімейного лікаря, чи скерування до вузькопрофільного спеціаліста», — пояснила вона.

Катерина Маковська додала, що наразі в закладі є шість лікарів, які надаватимуть послугу, але перелік розширять, якщо буде попит.

Що за програма
«Скринінг здоров’я 40+» — це національна програма для українців віком 40 і більше років. Вона передбачає базові обстеження для раннього виявлення серцево-судинних хвороб, цукрового діабету та оцінки ментального здоров’я.

Учасники отримують запрошення через застосунок «Дія» або можуть долучитися через ЦНАП. Після підтвердження участі на картку учасника нараховуються 2 тисячі гривень, які можна використати лише для оплати скринінгу.

Обстеження включає:

фізикальне дослідження (тиск, частота серцевих скорочень, вага, зріст, окружність талії);

опитування щодо способу життя та оцінку ризиків;

лабораторні дослідження для перевірки роботи серця, судин і нирок;

персональні рекомендації лікаря щодо подальших кроків.

Як долучитися
Через «Дію»:
Отримайте запрошення після 40-річчя.

Підтвердьте готовність пройти скринінг та отримайте «Дія.Картку» зі спеціальним рахунком в банку-партнері (ПриватБанк, Monobank, «Кредит Дніпро» або «А-Банк»).

Оберіть медзаклад, пройдіть обстеження та розрахуйтесь карткою.

Через ЦНАП:

Замовте пластикову картку зі спеціальним рахунком у «ПриватБанку».

Зверніться до ЦНАП для оформлення заявки на участь.

Отримайте кошти та пройдіть скринінг у зручному медзакладі.

