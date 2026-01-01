Де на Волині можна пройти «Скринінг здоров’я 40+». СПИСОК
Сьогодні, 05:28
Українці віком від 40 років можуть безплатно пройти комплексне обстеження організму.
На Волині до програми долучилися 58 медзакладів, - повідомляє misto.media.
Перелік закладів оприлюднили на дашборді програми.
Де пройти медогляд у Луцькій громаді
Обстежитись можна у комунальних та приватних медзакладах:
Центр первинної медико-санітарної допомоги Луцької міської територіальної громади (просп. Відродження, 13);
Центр первинної медико-санітарної допомоги Луцької міської територіальної громади (вул. Сергія Климчука, 7);
Центр первинної медико-санітарної допомоги Луцької міської територіальної громади (просп. Волі, 66-А);
Клініка сімейної медицини «Біхелсі» (вул. Коперника, 13-В);
Клініка сімейної медицини «Біхелсі» (вул. Львівська, 73);
Клініка сімейної медицини «Біхелсі» (вул. Свободи, 25);
Лікувально-діагностичний центр «Оксфорд Медікал Волинь» (вул. Євгена Сверстюка, 1);
«Медікал Плюс» (просп. Молоді, 12);
«Сіпіджі Хелс» (вул. Євгена Коновальця, 1, прим 63);
«Флай Мед» (вул. Олеся Гончара, 3);
Центр первинної медико-санітарної допомоги Боратинської сільської ради (с. Гірка Полонка, вул. Горохівська, 63-Д);
Центр первинної медико-санітарної допомоги Боратинської сільської ради (с. Баїв, вул. Перемоги, 1-А);
Центр первинної медико-санітарної допомоги Боратинської сільської ради (смт Лаврів, вул. Колгоспна, 1).
Загалом пройти скринінг можна у будь-якому закладі охорони здоров’я в Україні, який бере участь у програмі — незалежно від місця реєстрації чи проживання. Направлення від сімейного лікаря для цього не потрібне.
До програми приєднались медзаклади у Нововолинську, Рожищі, Володимирі, Ківерцях, Любешеві, а також Камінь-Каширського, Луцького та Ковельського районів.
Є перелік лікарів
У КНП «Центр первинної медичної допомоги Луцької міської територіальної громади» визначили перелік лікарів, координаторів, медсестер, які надаватимуть цю послугу за трьома адресами, розповіла misto.media заступниця медичного директора з медсестринства Катерина Маковська.
З її слів, поки що за цією послугою в медзаклад не звертались, але декларанти вже повідомили, що отримали запрошення в «Дії» і очікують кошти на картку, щоб обрати заклад.
Фахівчиня пояснює послідовність роботи з пацієнтом:
Координатор узгоджує години прийому із пацієнтом.
Медична сестра, відповідно до опитувальника, визначить, під який з трьох факторів підпадає пацієнт: профілактику серцево-судинних захворювань, цукрового діабету чи психічного здоров’я.
Відбувається подальше дообстеження за скеруванням лікаря.
Це може відбутися і за один візит, і два, і три, залежно від стану пацієнта. Також лікар комунікує з пацієнтом після проходження обстежень: визначає, чи цьому треба спостереження сімейного лікаря, чи скерування до вузькопрофільного спеціаліста», — пояснила вона.
Катерина Маковська додала, що наразі в закладі є шість лікарів, які надаватимуть послугу, але перелік розширять, якщо буде попит.
Що за програма
«Скринінг здоров’я 40+» — це національна програма для українців віком 40 і більше років. Вона передбачає базові обстеження для раннього виявлення серцево-судинних хвороб, цукрового діабету та оцінки ментального здоров’я.
Учасники отримують запрошення через застосунок «Дія» або можуть долучитися через ЦНАП. Після підтвердження участі на картку учасника нараховуються 2 тисячі гривень, які можна використати лише для оплати скринінгу.
Обстеження включає:
фізикальне дослідження (тиск, частота серцевих скорочень, вага, зріст, окружність талії);
опитування щодо способу життя та оцінку ризиків;
лабораторні дослідження для перевірки роботи серця, судин і нирок;
персональні рекомендації лікаря щодо подальших кроків.
Як долучитися
Через «Дію»:
Отримайте запрошення після 40-річчя.
Підтвердьте готовність пройти скринінг та отримайте «Дія.Картку» зі спеціальним рахунком в банку-партнері (ПриватБанк, Monobank, «Кредит Дніпро» або «А-Банк»).
Оберіть медзаклад, пройдіть обстеження та розрахуйтесь карткою.
Через ЦНАП:
Замовте пластикову картку зі спеціальним рахунком у «ПриватБанку».
Зверніться до ЦНАП для оформлення заявки на участь.
Отримайте кошти та пройдіть скринінг у зручному медзакладі.
