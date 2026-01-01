Де на Волині можна пройти «Скринінг здоров’я 40+». СПИСОК





На Волині до програми долучилися 58 медзакладів, - повідомляє



Перелік закладів оприлюднили на дашборді програми.



Де пройти медогляд у Луцькій громаді

Обстежитись можна у комунальних та приватних медзакладах:



Центр первинної медико-санітарної допомоги Луцької міської територіальної громади (просп. Відродження, 13);



Центр первинної медико-санітарної допомоги Луцької міської територіальної громади (вул. Сергія Климчука, 7);



Центр первинної медико-санітарної допомоги Луцької міської територіальної громади (просп. Волі, 66-А);



Клініка сімейної медицини «Біхелсі» (вул. Коперника, 13-В);



Клініка сімейної медицини «Біхелсі» (вул. Львівська, 73);



Клініка сімейної медицини «Біхелсі» (вул. Свободи, 25);



Лікувально-діагностичний центр «Оксфорд Медікал Волинь» (вул. Євгена Сверстюка, 1);



«Медікал Плюс» (просп. Молоді, 12);



«Сіпіджі Хелс» (вул. Євгена Коновальця, 1, прим 63);



«Флай Мед» (вул. Олеся Гончара, 3);



Центр первинної медико-санітарної допомоги Боратинської сільської ради (с. Гірка Полонка, вул. Горохівська, 63-Д);



Центр первинної медико-санітарної допомоги Боратинської сільської ради (с. Баїв, вул. Перемоги, 1-А);



Центр первинної медико-санітарної допомоги Боратинської сільської ради (смт Лаврів, вул. Колгоспна, 1).



Загалом пройти скринінг можна у будь-якому закладі охорони здоров’я в Україні, який бере участь у програмі — незалежно від місця реєстрації чи проживання. Направлення від сімейного лікаря для цього не потрібне.



До програми приєднались медзаклади у Нововолинську, Рожищі, Володимирі, Ківерцях, Любешеві, а також Камінь-Каширського, Луцького та Ковельського районів.



Є перелік лікарів

У КНП «Центр первинної медичної допомоги Луцької міської територіальної громади» визначили перелік лікарів, координаторів, медсестер, які надаватимуть цю послугу за трьома адресами, розповіла misto.media заступниця медичного директора з медсестринства Катерина Маковська.



З її слів, поки що за цією послугою в медзаклад не звертались, але декларанти вже повідомили, що отримали запрошення в «Дії» і очікують кошти на картку, щоб обрати заклад.



Фахівчиня пояснює послідовність роботи з пацієнтом:



Координатор узгоджує години прийому із пацієнтом.



Медична сестра, відповідно до опитувальника, визначить, під який з трьох факторів підпадає пацієнт: профілактику серцево-судинних захворювань, цукрового діабету чи психічного здоров’я.



Відбувається подальше дообстеження за скеруванням лікаря.



Це може відбутися і за один візит, і два, і три, залежно від стану пацієнта. Також лікар комунікує з пацієнтом після проходження обстежень: визначає, чи цьому треба спостереження сімейного лікаря, чи скерування до вузькопрофільного спеціаліста», — пояснила вона.



Катерина Маковська додала, що наразі в закладі є шість лікарів, які надаватимуть послугу, але перелік розширять, якщо буде попит.



Що за програма

«Скринінг здоров’я 40+» — це національна програма для українців віком 40 і більше років. Вона передбачає базові обстеження для раннього виявлення серцево-судинних хвороб, цукрового діабету та оцінки ментального здоров’я.



Учасники отримують запрошення через застосунок «Дія» або можуть долучитися через ЦНАП. Після підтвердження участі на картку учасника нараховуються 2 тисячі гривень, які можна використати лише для оплати скринінгу.



Обстеження включає:



фізикальне дослідження (тиск, частота серцевих скорочень, вага, зріст, окружність талії);



опитування щодо способу життя та оцінку ризиків;



лабораторні дослідження для перевірки роботи серця, судин і нирок;



персональні рекомендації лікаря щодо подальших кроків.



Як долучитися

Через «Дію»:

Отримайте запрошення після 40-річчя.



Підтвердьте готовність пройти скринінг та отримайте «Дія.Картку» зі спеціальним рахунком в банку-партнері (ПриватБанк, Monobank, «Кредит Дніпро» або «А-Банк»).



Оберіть медзаклад, пройдіть обстеження та розрахуйтесь карткою.



Через ЦНАП:



Замовте пластикову картку зі спеціальним рахунком у «ПриватБанку».



Зверніться до ЦНАП для оформлення заявки на участь.



Отримайте кошти та пройдіть скринінг у зручному медзакладі.

